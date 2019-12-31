英外相：董任特首可取悅各界 與陳太可合作

本港於1990年代未有問責制，主要官員皆為公務員。新一批解密檔案顯示，在1996年4月25日的英國內閣會議上，聶偉敬表示曾有中國官員建議香港主權移交後，港府高級公務員若希望繼續留任，須宣誓效忠臨時立法會。聶偉敬同月20日曾與中國時任外交部長錢其琛於海牙會面，雙方達成共識，確認香港公務員在主權移交前會繼續效忠港英政府，主權移交之後，所有人會繼續留任，沒有宣誓效忠臨時立法會的要求。

中方倡官員向臨立會宣誓

1996年12月11日，400人組成的「政府推選委員會」選出董建華為首任特首；在倫敦，當地時間12日的內閣會議亦有談及該次選舉，聶偉敬表示，董建華在400票中取得320票，認為結果能取悅香港各界，英國亦歡迎董建華的任命。聶偉敬解釋，董在商界和工業界都有經驗，能取得公務員團隊及社會各界信任。他又特別提到，董建華與時任布政司、回歸後繼續出任政務司長的陳方安生有良好的私人關係，相信二人可有效合作。二人的合作維持約4年，陳方安生在2001年宣布提早退休，此前政界屢傳二人不和。

（英國檔案解密）