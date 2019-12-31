50萬人擁外國居留權 移民否看自治虛實

聶偉敬於1996年1月6至11日訪港，返回英國後，他在1月16日的內閣會議總結行程，形容雖然外界對香港前景有一定信心，但這種信心同時很脆弱，他說，有50萬港人擁外國居留權，但仍未決定是否移民，最終取決於中國政府的態度，最關鍵的包括中國承諾讓香港擁有的自治，究竟只是一種形式還是實質的自治（of form or of substance）。

聶偉敬訪港後又到北京，曾與中國領導人對話，他在內閣會議上說，中國與英國都希望維持香港繁榮，因為若一國兩制被證明行得通，統一台灣的機會更大，因此中國不會故意破壞香港的前景，不會派中國官員管治香港，亦不會掠奪香港的財政儲備。不過，聶偉敬同時指出，北京似乎不懂香港是如何運作，而北京的公開言論或在無意之間損害港人信心。

英外相認中國人權難改善

聶偉敬又提到，中英關係良好，例如英方於1995年派官員訪華，促成英國商界在中國有大量投資，不過中國最大的問題是其人權狀况，聶偉敬認為，除非等到鄧小平去世，且其接任人不再採強硬態度，否則中國的人權狀况難有改善。

（英國檔案解密）