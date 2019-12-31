中策組報告：中方或委任梁振英作獎勵 中方重忠誠 索港英高官資料

稱梁為「重要統戰人士」

中策組1991年的報告指出，中方過去兩年（撰寫報告前兩年）多次傳遞有關延續公務員體系的信息，包括肯定公務員對香港發展有重要角色。中方曾建議考察港英政府高級官員的表現，以確認回歸後誰可出任特區政府高層。報告特別提到一些「重要統戰人士」（prominent United Front personalities），點名梁振英、簡福飴等，可預期被委任為特區政府主要官員以作獎勵；中方亦不斷要求港府協助聯絡高官，以獲取有關公務員資料。

英冀任命據往績及潛力

中方扣連恢復主權

報告指出，中方的期望與港英政府主要目標有潛在分歧，原因是港英政府希望維持公務員體系受最少干預，確保任命官員是基於客觀、而非政治化評核。但中方的意向是否決「直通車」，並將高級官員的任命與恢復主權扣上關係；中方要求在97年前，於委任「首長級/副首長級」（Director/Deputy Director）官員中有高度影響力，更期望港府高度「合作」，提供目標人物資料，不僅個人表現，還包括其國籍和居留權。報告認為，此舉會令公務員懷疑是否開門予中國政府作「政治審查」。

報告分析，中方考慮主要官員着重「忠誠」，港英政府則着重往績及潛力；中方亦關注官員「與外國聯繫」，主要是國籍及居留權。中方關注的不僅是「主權敏感的職位」（sovereignty-sensitive posts），而是「所有」最終仕途可達至該層級的官員。中策組表示，在此形勢下，港英政府未能擔保回歸前坐擁高職的人能延續其位，最好的人才將離開公務員體系，影響香港。

其時中策首席顧問為顧汝德（Goodstadt），他擔任此職至回歸前，被形容為港督彭定康的「重要智囊」。

港督秘書指報告僅為分析

梁稱曾助內地 被委任不奇

解密檔案亦包括港督私人秘書賀理（Hoare）發予英國外交部香港事務部主任李基茨（Ricketts）的信件，賀理評價上述報告僅為「分析性」（think piece）、「非官方層面」（non-official status），但提供了寶貴的警告，使英國不能對凡事「理所當然」。

前行政長官梁振英回覆本報查詢時，細數自己1984年協助中國政府解決土地契約問題、80年代後期被港英政府委任為房屋委員會成員和土地發展公司董事，同時也是基本法諮詢委員會秘書長，他積極參與內地的土地使用制度和住房制度改革，故在回歸後被委出任高級官方職位「不足為奇」。

明報記者 李以莊 畢嘉敏 何宛兒；特約記者 陳家俊

倫敦—香港連線報道

（英國檔案解密）