專欄：商業戰場上，要專家抑或冒險家？ ／文：章濤

某朋友的公司一向以App開發、網頁設計為重心業務，多年下來已有一定規模，遂打算橫向發展，希望善用舊有業務累積的優勢及對用戶習慣的了解，開拓電商平台。豈料半年不夠，項目未推出市面，已因各種內部矛盾腰斬。

企業在不同發展階段需要不同領袖。

一家成熟的企業，管理層容易看出風險，要令他們由盛世時的專家心態轉變成初創心態，極難。但初創之所以能成功，靠的就是「無知」，做一些看來很傻、很冒險的事，但只要不放棄，多數能萌生出新想法和辦法。

一個人很難兼備盛世與亂世兩種特質，要在兩者中轉換亦不易。Amazon創辦人Jeff Bezos將成熟企業不斷創新發展是僅有的成功例子；相反， Elon Musk看似能在不同跑道完美切換，但其實他掌管不同公司時，都是處於解決問題、開山劈石的前期階段，所以他其實是亂世CEO的表表者。正因「雙面領袖」難求，解釋了為何一些企業發展成功後收購其他公司壯大規模，只因一旦成了專家，不免會出現老態，面對新事物時難以「無知」心態興奮面對新挑戰，繼而在困難中不斷修正，拼出血路。

雙面領袖難求 初創須覓相應特質領袖

企業要了解所處的發展階段，尋覓相應特質領袖；科網初創面對的挑戰日新月異、層出不窮，更要知道何時需要專家，何時需要冒險家。

作者 章濤（UDomain集團主席、無線科技商會永遠榮譽主席）

[章濤 財科暗戰]