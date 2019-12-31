中學生設計冷氣自動調溫裝置 助商場慳電

熱成像鏡頭分析人流溫度點

匯知中學中六生汪梓煒的發明以「人流從此不一樣」為名，用熱成像鏡頭和「raspberry pi開源編程電路板」製作裝置的原型。他說商場沒有自動冷氣調節系統，時冷時熱，既影響顧客購物體驗又浪費電力，遂想到以熱成像鏡頭分析拍攝到的影像上有多少「溫度點」，如影像顯示有逾八成為熱源，空調系統可自動降低商場溫度。

二氧化碳濃度計調節抽風

汪梓煒其後繼續改良，考慮到商場人流多、商店多、走廊窄，令空氣不流通，顧客感到侷促悶熱，故於裝置加入二氧化碳濃度計。他曾到多個商場檢測，發現觀塘廣場近食肆走廊於人流多時，二氧化碳濃度曾達1595ppm（百萬分比濃度）。他引述美國國家職業安全衛生研究所（NIOSH）提供的指標，表示室內二氧化碳濃度達到1500至2000ppm時，人會感氣喘、頭痛及暈眩。有見及此，他於裝置加入監測二氧化碳濃度的設計，裝置於二氧化碳濃度高時會自動調節抽風系統。

汪梓煒表示稍後會編寫App，配合裝置實時監控人流，並希望可即時作人流預警和因應天氣自動調節空調系統。

明報記者