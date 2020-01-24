涉假卡購值750萬金飾 無業漢稱拉錯人

「想辦土豪婚嫁」

被告馮俊傑（30歲）報稱無業，否認一項以欺騙手段取得財產罪，即以偽造扣帳卡虛假地表示自己是真正卡主，並意圖剝奪周生生店舖的財產。

周生生高級銷售主任翁智剛供稱，被告前年4月12日戴鴨嘴帽、身穿Burberry格仔恤衫進入店舖，以帶鄉音廣東話自稱為廣州一間酒店的東主，說「想辦個土豪婚嫁」，需購買約750萬港元金飾。

翁表示這是他做過最大額的交易，稍感吃驚，同時向被告表示店內沒有足夠金飾存貨，建議他以其中100萬元購買鑽石，最終被告花逾752萬元買入龍鳳鐲、金鏈和鑽戒等，並以一張銀聯扣帳卡支付其中750萬元，餘款2萬多元則用現金支付。

翁續稱，被告言行舉止「似模似樣」，令他確信被告是酒店老闆，被告等候交易時，翁曾核對被告身分證，惟因扣帳卡沒印上姓名，未能確認被告是卡主。

翁又憶述，協助被告加入周生生會員時，被告寫上姓名「馮正杰」，與身分證上「馮俊傑」不符。他遂問被告，被告稱「簡體字問題」，翁便沒深究，「對簡體字冇乜研究」，翁陪被告取貨後，被告到商場外截的士離開。

據控方開案陳辭，涉案卡主為內地人，案發時身在南京，收到手機短訊通知得悉交易，馬上凍結扣帳卡及報公安。香港警方接手調查，事隔逾一年，去年8月拘捕被告。被告在警誡下否認犯案，稱警方指稱的疑犯並非他本人。審訊今續。

【案件編號：DCCC106/19】