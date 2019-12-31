民研：84％不滿港發展 27年最差 最多人感最需處理「政制」 「房屋」大跌

分析：港府要務不離處理五訴求

民研於本月18日至23日以電話隨機抽樣訪問1067名香港居民。就特區政府來年最需要處理的問題，最多受訪市民認為是政制問題，有18%，而房屋、經濟和福利問題等均錄得下跌，其中經濟問題錄得1994年以來有紀錄新低（見表）。

調查亦發現，受訪者對香港今年發展的不滿率達84%，滿意率只有9%，為1992年調查開始以來最差；最多受訪市民希望香港成為公平社會，達27%，其次則為自由社會，達25%，皆是1993年調查開始以來的新高。另外，58%受訪市民表示於過去一年感到生活不快樂，比去年同期增加43百分點，是1992年12月以來新高；只有20%受訪市民表示於過去一年感到快樂，比去年同期下跌36百分點，亦為1992年12月以來新低。

58%不快樂 增43百分點

黃偉國稱，調查結果可見，稱本港為「經濟城市」的政治論述於今年已是過時，今年大部分受訪市民認為政制、獨立調查委員會、回應民意等是政府來年最需要處理的問題，其實也離不開五大訴求。

黃續說，相信不論是支持或反對政府的人，均對香港現况甚為不滿，反映政府正面臨困局，猶如「車輛跌進坑內，出不了來」，形容政府讓支持者「自生自滅」，反對者則「趕盡殺絕」。他說最多受訪市民希望香港成為公平、自由的社會，可見受訪市民認為香港人的自由受到「蠶食」。