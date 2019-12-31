深擬東鐵羅湖站伸境內 港：未收建議 冀改造口岸行一地兩檢 譚文豪：港「被規劃」

港鐵回覆本報查詢時，着記者向政府相關部門查詢。

港府：倘收建議會研究

現時港鐵東鐵線終點羅湖站位於香港境內，市民離境後需要經羅湖橋進入口岸過關，出境後步行約5至10分鐘轉乘深圳地鐵或其他交通工具。《星島日報》昨日報道，深圳當局計劃重新規劃羅湖口岸，除了增加兩條地鐵新線，並建議將東鐵終點站由羅湖北延至深圳（見圖）。

擬口岸再接駁深圳兩地鐵線

翻查資料，內地羅湖區發展和改革局（發改局）於今年7月在深圳交代《羅湖區貫徹落實〈粵港澳大灣區發展規劃綱要〉三年行動方案（2018-2020年）》進展，提到於2020年，羅湖將努力實現「口岸交通樞紐網絡體系初步形成」，發改局黨組書記周小建稱，羅湖、文錦渡和「蓮塘／香園圍」3個口岸，每年共有約1億人次、850萬車次往返深港兩地，局方將抓緊建設。

按上述行動方案，港鐵東鐵線終點將北延至深圳境內，並在內地口岸預留位置實施「一地兩檢」，口岸位置亦會連接深圳兩條新地鐵線路包括17及11號線，讓港人過關後轉乘。方案對港鐵東鐵線北延着墨不多，只在地圖展示未來羅湖口岸各條鐵路走線時，顯示「東鐵羅湖站」在深圳境內。

公民黨立法會議員陳淑莊稱，內地建議羅湖日後採取類似深圳灣口岸的過關模式，但東鐵直入深圳，料屆時不能直接把深圳灣口岸的做法「照搬」，須界定羅湖及香港口岸區域如何劃分，以免日後淪為另一「送中陷阱」。公民黨譚文豪稱港府表明內地未就計劃向港方提出建議，反映香港「被規劃」。

民建聯陳克勤則稱，高鐵已體現一地兩檢的方便，而羅湖口岸使用逾30年，過關人次已達飽和，若要重新規劃，應推行一地兩檢，以避免在港推行涉及複雜的法律問題。他說羅湖每日亦有不少跨境學童過關，希望在改建口岸時增加更多專用通道。獲深圳口岸辦委任為「深港口岸發展智庫特邀專家」的中文大學工程學院副院長黃錦輝認為，除了羅湖口岸，若東鐵可直達河套科技區，更有助促進落實深港「前研後產」的協同效應。

皇崗重建亦預留駁港鐵

此外，深圳市口岸辦昨分別在微信官方帳號及網站撰文介紹皇崗口岸重建工作，文中附有一幅皇崗口岸重建規劃圖，顯示計劃同樣預留空間作港鐵線路，但文中未有介紹是哪一條港鐵線的延伸。