毆斃便利店員 偷啤酒巴漢被捕

見疑犯健碩掉頭走 店員被踢頭胸

現場為元朗擊壤路17號7-11便利店，該店由死者兒子取得特許經營權，9月才開業。上周六晚約9時半，一名巴裔男子在該店取走兩罐共價值31元的啤酒，未有付款便離開。61歲鄧姓男店員與一名女店員追出，至店外約50米時追到疑犯，鄧見疑犯身形健碩，欲掉頭逃走時反被疑犯追着。

鄧隨後失足跌倒，巴漢追前向他頭部及胸部猛踢多下，鄧後腦撞地，大量失血昏迷。巴漢逃離現場，途人見狀報警。救護車到場將事主送往屯門醫院深切治療部，當時情况危殆，延至昨午3時半不治。

死者子為店主 巴漢控謀殺

警方接手調查，翻看大量閉路電視片段及找到目擊者，鎖定目標，翌日傍晚6時許在元朗擊壤路拘捕該名27歲巴基斯坦裔男子，他持有香港身分證，報稱無業，將被落案起訴盜竊及謀殺。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽德表示，疑犯並非住在附近，但經常在該處出沒。案件交元朗警區重案組第2隊跟進，警方呼籲如有人目擊事件，可致電3661 4243與調查人員聯絡。