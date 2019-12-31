2024至26年 房協5200伙出售房屋落成

主要分佈觀塘安達臣道及啟德

房協行政總裁黃傑龍表示，正籌備多個全新的資助房屋項目，包括位於啟德2B1區的地盤，正作規劃及與政府處理批地事宜，預料可建約1790伙；另有3個位於安達臣道石礦場的項目，包括R2-2區、R2-3區及R2-4區，分別提供約1400個、420個及960個單位；以及另一個位於粉嶺馬會道的項目，提供約640個單位；5個資助房屋項目料於2025至2026年內落成。

大埔港鐵宿舍改過渡房 5月接受申請

至於房協早前已銷售的資助房屋項目，黃傑龍稱，沙田綠怡雅苑明年第二季入伙，屯門翠鳴臺及將軍澳翠嶺峰亦於明年第一季及第二季入伙。

另外，房協早前宣布將大埔港鐵員工宿舍、合共252個單位的「策誠軒」改作過渡房屋。黃傑龍稱，港鐵目前正諮詢員工，預料明年7月仍居住者將遷出，房協初步計劃明年5月接受申請，明年中開始裝修部分空置單位，最快首批申請者明年8月入伙；較房協原先預期明年上半年入伙稍遲。