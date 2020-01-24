花園大廈「暫租屋」 500呎月租2100元

重建清拆前騰空單位 輪公屋3至5人戶可申

鄰近港鐵牛頭角站的觀塘花園大廈第二期有50多年歷史，共有5幢樓宇，全以雀鳥命名，涉及約2300個單位。房協2017年提出重建，並申請改劃鄰近的定安街籃球場作住宅用途，興建約380個單位，以安置受重建影響的住戶。

黃傑龍稱，房協短期內將接收定安街地皮，明年首季發展安置屋邨，料2024年落成，從而啟動重建花園大廈二期。他稱首階段先重建燕子樓及喜鵲樓共900個單位，受影響居民可遷入定安街項目或邨內其他單位，計劃2025年動工清拆，並於2030年落成，料提供2100個新單位。

他說房協10月起已暫停編配燕子樓及喜鵲樓的空置單位，目前騰空20多個面積約280至474呎的單位，因距離重建仍有5年，為善用房屋資源，房協決定用作暫租住屋，供輪候公屋3年或以上3至5人家庭申請（不接受1人及2人申請），單位租金介乎1300至2100元，暫定明年2月中接受申請，3月中抽籤，料5、6月入伙。

住戶將獲房協發出「暫准居住證」，每兩年覆核住戶資格，住戶獲編配公屋後，須在兩個月內遷出。黃傑龍又表示，燕子樓及喜鵲樓目前每年約60至70個單位流轉，隨着居民遷出，每年用作暫租住屋的單位料有50至60個，「希望做到兩轉（暫租住屋）」。

重建三期縮為兩期 快兩三年落成

他續稱，因定安街安置屋邨規劃程序較預期快，花園大廈重建由原先三期縮為兩期，第二期重建涉及餘下3幢樓宇，包括百靈樓、畫眉樓及孔雀樓，共有1400個單位，房協訂於2030年清拆重建，受影響居民屆時可遷至重建後的燕子樓及喜鵲樓原址，料2039年完成第二期重建，提供3800個單位，較原先2041/42年快兩三年落成。

黃傑龍稱，花園大廈第一期重建後的2100個單位，全數出租，第二期的3800個單位將視乎當時社會需要，不排除混合提供出租、資助出售及長者屋。