《施政報告》倡建萬伙 林鄭：多人懷疑吹水

稱民商官通力合作 8000伙已到位

林鄭又稱，不久前曾到九龍城參觀由九龍樂善堂負責、全港首個改建校舍作過渡房屋項目。她知道今次再有由樂善堂負責的項目公布，相信憑藉其經驗及熱誠，定會成功。

會德豐地產昨午舉行記者會，提出租出大埔、東涌及屯門三區空置農地建過渡房屋，估計可建逾2000個單位，昨日有份出席記者會的運輸及房屋局長陳帆估計，連同之前已公布的6000個單位，已有約8000個單位落實，距離興建1萬個單位的目標漸近。他更期望有更多人及公司幫忙，超越目標。

陳帆期望更多人及公司幫忙 超越目標

陳帆說：「香港仍居住在劏房、板間房等不適切單位者，仍有15萬户，雖然政府計劃興建1萬個過渡房屋，但數目仍不足夠供應所需。」他表示，預期未來10年供應公營房屋方面仍有距離，建設過渡房屋有助紓緩住在不適切房屋的家庭的情况。在新增逾2000個過渡房屋下，他說這有如對政府、運房局打強心針，他在昨午記者會上說：「多謝堅叔（會德豐地產主席梁志堅）、香港社會服務聯會及九龍樂善堂注入正能量，為居住環境惡劣家庭提供希望。」