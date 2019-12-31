會德豐1元借地 建2000伙過渡房 涉大埔東涌屯門50萬呎 未透露地址

會德豐地產是繼新世界發展及恒基地產後，另一發展商提議借出土地（見表）。長實昨回應時表示，利用農地發展房屋需時，可能較長時間才能讓有需要者受惠，但他們會研究；李嘉誠基金會及長江集團近年一直有捐款，其中香港項目便佔80億元。

據會德豐地產昨在記者會會場展示板資料，今次建過渡房屋戶型為1至2人、2至3人及3至4人户，設1房及2房，內有創意市集、便利店等。大埔一幅地將建約1800個單位。梁志堅說：「大埔的土地大概在大埔工業區（村）再入並近海皮，屯門及東涌地皮可建單位亦達三數百個，（三地皮）視乎建造方法可建最多2800個單位。」他估計該批單位約需一年建成，公司承擔的土地前期工程費用則未估算。

稱與政治氣氛日後收回發展無關

梁志堅強調，今次舉動跟日後方便收回土地再發展無關；三地皮租約到期時亦不一定收回自用發展，會視乎屆時社會需求及需否他們幫手而定。他又說：「（會德豐）約有400萬至500萬平方呎農地，有些早已規劃及申請，亦有幾幅申請做土地共享計劃，亦涉數十萬呎，部分會和其他發展商合作。但與其慢慢等，倒不如和政府合作。」昨日同場的運輸及房屋局長陳帆補充：「香港土地規劃要求嚴謹，就算有土地用作過渡房屋後，若需發展，亦要發展商重新提出規劃申請。」

尹兆堅質疑為收回土地降溫 促交代地址釋疑

民主黨立法會議員尹兆堅發文質疑發展商「主動獻地」動機，認為有為收回土地降溫之嫌。他又質疑捐地是否有利周邊其他屬地產商的土地儲備，透過借地促使政府加速基建，更易通過城規改用途，變成另類「公私營合作」，促請會德豐交代地皮具體位置，釋除疑慮。

民建聯對會德豐借出土地表示認同，稱距離該黨倡議3年內提供1萬個過渡單位目標不遠，期望50億元支援過渡房屋撥款盡快審議。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676