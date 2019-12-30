【Emily】城巿論壇 Ann姐遇壞人叫唔好

李政熙：青年願搏命，只能支持

話說噚日《城市論壇》總結過去一年嘅香港並作前瞻，其間李政熙同Ann姐多次「疊聲」鬥嘴，李政熙提到年輕人願意搏命以達成目的，唔介意犧牲，當佢哋走到呢步，唔到旁人話值唔值得，只能支持，又話要畀最好嘅保護佢哋；Ann姐隨即批評「呢啲咪社會敗類」，強調如果要調查學生點解會犧牲，「要先查呢啲人，呢啲人好壞呀」。

Ann姐：唔好推後生出去死

Ann姐其後提到，自己曾經同年輕人傾偈，唔少人都支持一國兩制，但有人將『獨立』加落佢哋把口。被問到會唔會擔心推《基本法》23條立法、國民教育等會令抗爭變激烈，Ann姐就不點名話「佢哋唔好推後生出去死、犧牲」。

李政熙隨即反駁，話年輕人行出嚟係有自由意志，「你唔尊重年輕人，所以冇年輕人會尊重你㗎」。Ann姐就反問李政熙「咁叻點解你唔犧牲？犧牲你先啦？」李政熙就答：「我未受過咩？我未坐過監咩？」真係火花四濺。