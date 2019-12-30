嘉咸街市集出App直接買餸

市建局2016年在嘉咸街先建成鮮貨零售中心，安置受清拆影響、有逾百年歷史的舊嘉咸市集攤檔，最終有10戶鮮貨攤檔進駐。至於毗連新市集的My Central住宅大樓及商場，則已於本年落成。市建局發言人表示，商場零售部分涉及兩間商戶及不同食肆，預料明年1至2月開張；連同該10戶鮮貨攤檔，項目共有22個商戶。

發言人稱，過去半年一直與攤檔聯絡，發覺檔戶很注重所售食材是否新鮮及多元化，而且不少檔戶是數代經營，故構思建立一個以食材為主的資料庫，最終本月推出「H18」手機應用程式，宣傳市集特色，市民可在程式內點選不同的食材標籤，即可看到市集售賣有關食材的攤檔，並連結至檔戶WhatsApp，直接向檔戶落單購物再到場拿取。

檔戶三代經營 引入西式蔬果

華記果菜有限公司是其中一檔進駐新市集的檔戶，負責人陳嘉寶表示，華記始於爺爺一代，最初在鐵皮檔賣薯仔、番茄等蔬果，1980年代父母接手，搬到嘉咸街繼續經營，因鄰近中環蘇豪區、蘭桂坊等，西式餐廳林立，吸引不少外國顧客及餐廳光顧，檔戶開始引入較多西式蔬果、香料、沙律菜等。他於2007年接手後，再直接向美國、澳洲等海外供應商取貨，目前大部分客戶均來自家庭、蘇豪區等，期望重建後可增加人流。

檔主：人流較昔日少一半

另一戶售賣凍肉的「勝興凍肉糧油有限公司」，負責人莫女士稱，受重建影響，目前新市集較昔日市集人流仍少一半，而且區內較少住宅，家庭客較少，期望重建完成後吸引更多街坊買餸。市建局表示，嘉咸街項目地盤A及地盤C正展開工程，料分別於2022/23年及2023/24年落成。