治療師上門聽心聲 思覺失調病人5年未復發

陳小姐患思覺失調30多年，曾復發3次，每次均要入院。2014年，她獲轉介至葵涌醫院的「個案復康支援計劃」，由職業治療師凌小柔擔任個案經理。5年間，凌姑娘至少一個月家訪陳小姐一次。陳小姐住處要與10多人共用廚廁，難免會出現爭用廁所等摩擦，凌姑娘探訪期間，陳可向她訴苦，凌姑娘會開解她。

凌表示，在精神病復康路上，陳小姐面對最大的困難是與鄰居的人際關係，「壓力大便容易復發」，加上陳小姐與家人關係疏離，需要有人與她分享煩惱。陳小姐表示，「沒想過（凌姑娘）如此好，像家人一樣」，由參加計劃至今，她5年沒有復發過。

與病共存 可重投工作

陳小姐因病多年沒工作，但由於病情漸趨穩定，今年決定重操故業，考保安牌照，並已開始求職。她說現時生活正常，「沒有人覺得我是病人」。

葵涌醫院的「個案復康支援計劃」由2010年開始，現有5000多個案，均是醫管局轄下精神科診症的病人，大都為重性精神病患者。個案經理團隊由140名精神科社康護士、職業治療師及社工組成。凌小柔說，對精神病患者而言，復康即「與病共存」，故個案經理會以同行者角色支援患者，助他們融入社區。

葵涌醫院社區精神科顧問護師葉淑嫻表示，今年4月，計劃聘用6名重性精神病復康者擔任「朋輩工作員」，以過來人身分協助患者，分享經驗，未來希望增聘同類人手。