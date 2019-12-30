研究：多食紅肉少魚菜 增黃斑病變風險

明報記者

病變可致迅速失明 港人病變率較高

老年黃斑病變分乾性及濕性，前者可變為濕性，而港人因遺傳問題，病變發生率較其他地區高，濕性老年黃斑病變可致視力迅速喪失。港大稱，目前濕性黃斑病變患者可通過注射抗血管內皮生長因子，控制新血管形成，但有效的疾病預防措施仍然缺乏。

港大生物科學學院助理教授李忠英、博士研究生梁浩鏗，以及港大眼科學系榮譽臨牀副教授王逸軒、榮譽臨牀助理教授伍立祺共同的觀察研究，早前招募了99名濕性黃斑病變患者及198名年齡和性別匹配的健康者參與研究。

團隊抽取他們的血漿樣本，測定生化物質含量（包括類胡蘿蔔素、脂肪酸以及其氧化產物），並以問卷方式了解其飲食習慣，評估飲食模式與血漿相關成分的關係。

少食深海魚深綠蔬菜 營養失衡

研究團隊發現，港人日常飲食中進食過多紅肉，同時缺乏進食深海魚和深綠色蔬菜，而攝取過多「奧米加-6脂肪酸」，及過少「奧米加-3脂肪酸」和「類胡蘿蔔素」均導致營養失衡，增加患濕性黃斑病變風險。他們亦發現，不良飲食習慣助長自由基產生的「脂肪酸氧化物」，進一步增加了濕性黃斑病變危險因素。

專家：每天進食兩三份水果蔬菜

李忠英回覆本報查詢時，建議可每天進食兩至三份水果和蔬菜，包括亞麻籽、羽衣甘藍、菠菜、番茄、西瓜等；每周進食兩至三次魚，每次200至300克，即大約半條至一條，包括黃花魚、鯖魚、三文魚等。研究結果已在全球首6％頂尖生理醫學期刊之一《自由基生物學與醫學》發表。