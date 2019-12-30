便攜呼氣測試儀 助車主自律品酒 酒精超標發警告 按鍵通知家人接送

明報記者 薛偉傑

藝美達控股有限公司成立於1976年，生產各種電子設備。早在1980年代，公司就已生產呼氣酒精測試儀，主要出口到歐洲國家。以往的呼氣酒精測試儀設計體積略大，不便隨身攜帶。近年該公司留意到某些歐洲國家為加強打擊醉駕醞釀立法，計劃將來規定每個車主都要帶備酒精測試儀。所以，該公司由2016年開始研發新款的呼氣酒精測試儀B Chat，目標是要小巧便攜，同時予人新鮮感和趣味，以及增加應用方式。B Chat的體積非常小巧可放進口袋，重約200克，比以往同類產品減重一半或以上。

另附安全品酒資訊社交功能

功能方面，B Chat除了可以透過吹氣來量度用戶體內的血液酒精濃度（BAC），配合其手機App還可以提供有關安全品酒、社交甚至請求朋友幫助的功能，增加趣味和用途。對公司來說，亦有機會創造更多盈利。在品酒知識和安全方面，手機App提供各種酒類酒精濃度、酒精對身體影響、飲酒過量的身體反應、酒後駕駛的危險、酒後駕駛的懲罰等。

另外，該App可預先設定緊急聯絡人，一旦發現自己酒精濃度超標不宜駕車，按一個鍵就可以打電話給對方，請對方來接送。若有需要，該App更可改變設計，直接傳送用戶位置信息給緊急聯絡人，以避免用戶不夠清醒，無法說出自己的準確位置。

此外，該公司還考慮在App內加入歐美和內地的代駕App（例如「e代駕」等）的接口。

社交功能方面，則有助認識新朋友、凝聚志趣相近的人。不同的B Chat用戶在150公里以內，彼此都可以在App內看到對方，並發出邀約，以結交新朋友。此外，如果幾個一起喝酒的朋友血液酒精濃度都超過當地法例的規定，則大家都不宜駕車及再喝酒，但也可以玩一個小遊戲，看看誰的血液酒精濃度下降得最快（例如每隔20分鐘量度一次）。然後，由最快酒醒的人擔任保母，送其他人回家等。

與酒商合作 賣酒送測試儀

至於酒商和酒吧方面，亦可借助B Chat推廣生意，酒商隨原裝貴價酒附送的B Chat將有獨特產品序碼，消費者在網上輸入，就可核實貴價酒真假。酒商亦可以透過B Chat，將貴價酒粉絲凝聚在一起，有助提升品牌忠誠度。酒商更可在App內賣廣告，以及收集大數據分析喝酒人士喜好，例如：有多少人喜歡烈酒，多少人喜歡啤酒，男女性別及年齡的分佈，喝酒的次數，經常到訪的地點，哪些日子、哪些地區的飲酒量會特別多等。

酒吧方面，則可以在App內看到，在150公里內有多少個B Chat用戶，他們的年齡或者使用B Chat的頻率等數據，並且手動或自動向他們推送酒吧的活動或者優惠信息來促銷。

公司高級市場經理吳永聰表示，B Chat零售價為62美元（約483.6港元），將會以自有品牌及貼牌兩種方式推出。除了賣給現時的外國代理商之外，該公司亦會直接供貨給部分酒商及零售商。其中，機場免稅品店和網購平台HKTVmall，將會是首批合作的零售商，預料明年2月初就會開始發售。其後會是一些航空公司。部分酒商和航空公司都會以貼牌方式合作。

以往該公司的呼氣酒精測試儀主要賣到歐洲，這次則希望B Chat能夠同時打開亞洲和歐洲市場。吳永聰對於B Chat寄望甚殷，希望隨着用戶數目增加，可藉大數據開拓廣告收入，「希望藉着社交媒體化，將傳統產品的用途和收入模式擴闊」。