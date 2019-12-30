候選區議員購勞保遭拒 中介稱近半年索償嚴重

剛於11月當選的荃灣區議員趙恩來，計劃聘請兩名議辦助理並安排他們於1月1日正式上班。趙恩來本月初透過經紀，向5家以上保險公司查詢購買勞工保險事宜，均不獲承保。其中，有保險公司回覆中介表示，因其業務性質屬「政府/居民辦事/議員辦事處」，公司考慮到其業務的損失率較差，故未能提供保單。中介並向趙恩來透露，基於近半年「索償情况嚴重」，保險公司暫時不接受非牟利組織等「政治人物類別」投保，並提醒他，「要有心理準備很可能沒公司接 （保單）」。

5家保險公司拒保 部分稱暫不接受政治人物

趙恩來表示，若未能為議辦職員提供勞工保險，恐違反《僱員補償條例》列明「所有僱主必須投購僱員補償保險」的條款，而他目前亦正裝修位於荃威花園的辦事處，但因未知購買勞工保險的情况，故暫時仍未敢向保險公司查詢有關辦公室的財險事宜。他表示，部分新任區議員未聘請員工，暫未知會被拒保，憂慮現任區議員替員工續保時出現同樣情况，如出現大量同類個案，他計劃聯同眾區議員到保險業監管局投訴。

本報曾向保險公司查詢，部分以涉及客戶個人資料為由未透露詳情。保誠財險有限公司表示，保險公司核保時，會根據個別客戶投保的風險及索償紀錄來設定保費及保障條款；安達保險重申沒有對任何特定行業承諾承保或拒絕提供保障。

保監局稱未接投訴 有需要可申聯保

保險業監管局表示，至今未接獲任何涉及區議員、立法會議員或其辦事處職員購買勞工保險而被拒的求助個案，又稱保單是投保人與保險公司間訂立的私人合約 ，過程中保險公司會根據風險評估等因素，按個別情况作承保決定。保監局表示，現行機制下如僱主曾被最少3家保險公司拒絕投保，或保險公司提供的保費報價，較僱員補償聯保計劃管理局所訂的相關行業保費費率基準超出30%，可申請聯保計劃以保障僱員。

明報記者 李以莊