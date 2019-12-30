取消強積金對冲 羅致光：明年底交草案

特首林鄭月娥去年明言取消對冲是事在必行，形容是「終極方案」，政府不會再妥協。政府目標是2022年（即本屆政府任期完結）或之前獲立法會通過法例，並在兩年後取消對冲，意味最遲2024年落實取消對冲。

商界：憂經濟前景促暫緩 勞方：勿阻撓

中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦重申，一直反對取消對冲，並稱商界受反修例風波影響，來年本港經濟亦料轉差，營商環境不佳，加上在中美貿易戰下，認為取消對冲只會對商界「百上加斤」，「最好suspend（暫緩），或者不要做」。他說明年底本港情况屬未知之數，日後會否通過修例，相信也視乎新一屆議會組成班底。本屆立法會任期明年暑期結束，9月舉行換屆選舉。

勞工顧問委員會勞方委員梁籌庭表示，以現時社會環境，對未來通過法例不感樂觀，認為商界很大可能以經濟不景等「作為藉口」，阻止取消對冲。他強調政府已在取消對冲方案提出會向商界提供補貼，促請商界勿再阻礙修例。

政府終極方案 293億兩層補貼

去年10月《施政報告》提出的方案以劃線方式取消對冲，強制僱主每月額外供款（僱員薪金1%）至專項戶口儲蓄，以支付遣散費及長期服務金（兩金），款項累積至僱員年薪15%便毋須再供款。兩金計算比率維持在僱員每月工資三分之二，上限為39萬元。兩層補貼制分別涉147億及146億元。首層資助為期12年，首3年政府資助僱主應支付的兩金50%， 其後逐年遞減5%。當僱主專項戶口資金不足，可啟動第二層補貼，第二層為期25年，首3年政府補貼一半，其後每3年減5%，第22年起每2年減5%，至第26年不再補貼。