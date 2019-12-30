非公屋區沒舖位 議員20年來沒議辦

愉景區議員容詠嫦2000年起擔任區議員，今年再連任，惟上任至今20年來，她都未能租舖作辦事處。她說區內所有舖位都由單一發展商管理，曾問過商舖月租要2.6萬元，超出預算。她表示在今屆任期時，曾詢問可否租用區內政府的社區會堂等會議室，但都被拒絕。

商舖月租2.6萬 快餐店設流動辦

多年來，她都在區內廣場、快餐店等設置流動辦事處，不少街坊都會主動找她，慶幸區內居民皆為中產人士，善用社交網站，問題不大。未來4年，她仍會與發展商周旋，期望可租到議辦。

截至今年5月31日，房屋署轄下共有334間議員辦事處，出租率超過96%，但即將上任的區議會共有452名民選議員，即有約三成區議員要自行租用其他舖位作議辦。房署就議辦編配設有機制，議辦選址當區的民選區議員能最優先獲得編配，其次為同一個區議會的其他區議員、所屬地方選區的立法會議員、功能界別當選的立法會議員。

申訴專員公署今年曾就房屋署轄下議員辦事處的編配機制作主動調查，發現過去4年，房署的議辦數量只增加了21間。公署認為，房署應研究如何在可行情况下，盡量增加議辦供應。

政府有為區議員議辦提供營運開支津貼，新一屆議員每月可申請44,816元實報實銷開支，用作支付租金、員工薪金及其他營運需要。至於區議員的薪津，亦調高至33,950元。

（2019區選）