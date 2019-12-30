稱憂「裝修」 法團拒新議員租議辦 主席為敗選議員 候任暫設流動辦事處

主席為原租客 議辦屢被破壞

法團稱要承擔部分裝修費

西貢彩健區由彩明苑和健明邨其中兩座樓宇組成，現屆區議員何民傑現租用彩明苑內一舖位作議員辦事處。區內居民葉太向本報記者表示，早前曾列席彩明苑業主立案法團管理委員會的會議，會上討論議辦舖位於何民傑退租後的用途。

葉太引述會議內容表示，現為議辦的舖位收到3個團體申請，包括當區新當選的候任區議員陳緯烈、新界東立法會議員葛珮帆，及仁愛堂申請作社區善心藥物中心。委員於會議上表示何民傑議員辦事處早前多次被破壞，稱部分裝修費用須由業主立案法團承擔，擔心再作議員辦事處，「兩邊（立場）都有機會有人來打爛」，業主要負上金錢損失，故建議改租予慈善團體較為穩妥。

租置屋邨 法團決定物業用途

會議最終以三比一通過把舖位改租予仁愛堂。葉太稱，敗選的何民傑為業委會主席，與各委員熟絡，又認為其議辦被破壞只是何民傑「得罪人」，而陳緯烈在選舉中以大比數勝出，不認為有人會去破壞。她又表示，區內已不時有仁愛堂醫療車到訪。

屋苑法團或業委會操租用議辦的生殺大權。房屋署表示，彩明邨為房委會可租可買計劃下出售公屋，已成立業主立案法團管理公共地方，而相關議辦的業權並不屬於房屋署，而是屬於法團，使用物業的用途由法團決定。

何民傑主動要求避席 未參與議決

何民傑回覆，作為彩明苑業主立案法團管理委員會主席，已經安排會議討論有關租用房間事宜，亦主動要求避席，沒有參與討論和議決。早前陳緯烈曾就租用議辦聯絡何，何稱已回覆信息，並轉達給業主立案法團、房屋署等部門。

陳緯烈說現時仍未找到議辦選址，因區內沒有房署議員辦事處，問過彩明商場亦被告知暫無舖位可租，故現會申請另一選區健明邨內的房署議員辦事處，但因非當區區議員，未能優先租用。陳認為在選區設辦事處較理想，暫只能設置流動辦事處。對於有街坊不滿原來議辦改租其他用途，他期望業委會可向居民解釋，消除街坊怨氣。

私樓類似問題 敗選主席被指「玩程序」

荃灣綠楊區候任區議員潘朗聰租用議辦亦遇上困難。他表示，綠楊新邨為私人物業，現時用作議員辦事處的地點由業主立案法團管理，但業委會一直未有開會討論該地點的租務問題，故未知能否租用。他說，綠楊新邨業委會主席為其選舉對手林發耿，認為業委會開不到會有可能是主席「玩程序」，亦有可能是業委會成員未夾到時間。

林發耿回覆稱，會按現行機制和程序處理，過去業委會討論有關議員辦事處的議題時，他亦不會參與討論。

明報記者 鍾妍

（2019區選）