張建宗網誌：着手籌備獨立檢討會

張建宗在網誌以「風高浪急」形容香港過去一年，稱修例引致的社會動盪、破壞，令香港面對回歸22年來最嚴峻、複雜局面，「經濟、社會和民生均受重創」。他說特區政府新一年將竭盡所能處理風暴，正着手籌備獨立檢討委員會，監警會亦將竭力於未來數周向林太提交首階段報告，又說政府會積極提升公眾參與程度，以令施政更貼近民心、民情及民意。

學者料示威者不會接受 批轉移視線

城大公共行政學系教授葉健民昨於港台《城市論壇》上表示，示威者一開始已要求成立獨立調查委員會，相信不會接納獨立檢討委員會，認為屬轉移視線。他稱香港深層次問題，包括政制、貧富懸殊等已講了多年，亦相信政府曾找許多人主持委員會，但無人願意。葉健民說，倘在內地出現群眾事件，官員定會烏紗不保，質疑特區政府卻「絲毫無損」，又稱區選過後社會風平浪靜，「政府做了什麼？」

葉劉引述林鄭：問責何時輪到行會成員？

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀接受《有線新聞》訪問時，提及有行會成員曾向林太表示，如行會總辭能夠緩和局勢，並不介意，「辭（職）就要總辭，因是集體負責」；她引述林太稱行會的角色較邊緣、只是給予意見，「要問責，何時輪到行會成員？」

她說在6月9日反修例遊行、6月12日警民衝突後，曾致電政府問及會否讓步，政府當時稱不會，形容林太宣布暫緩修例時，「我知道我被跣了」。

被問到問責官員改組可否緩和事件，葉太稱要視乎改組的官員可否「幫到件事」，說問責班子數月來如此辛苦，「他們是否如此戀棧（官位），我不知，亦不懷疑，但政府角度是，如果讓他們辭職，要考慮的是找誰來填補」。至於誰人最應問責，葉太稱「我不方便說」。

（反修例風暴）