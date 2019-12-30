民陣元旦遊行獲不反對書 市民愛丁堡冒雨回顧半年抗爭

大會備巨型連儂布

集會昨午3時開始，市民冒雨出席。大會準備了一條38米乘3米的巨型連儂黑布，以白字寫上由6月9日至昨日的反修例歷程，展示7．21、8．31等事件的照片，並讓參加者寫上心聲，有人留言「良知不會因暴力打壓而失去光芒」等。

參加者不認同和你shop：

高調形同送頭

參與籌備物資站的A先生（化名）表示，他今年中六畢業，原本是一名「和理非」示威者，其後認為政府不聆聽和平市民的意見，遂走上前線與警方對峙，「見到愈來愈多中學生出來，比他們年長的人是否都要出來呢？」

A先生說，自己曾被橡膠子彈打傷腿部，亦曾被拘捕，正在保釋。他認為大規模拘捕的做法令前線示威者產生撕裂，爭論被拘捕後應否再參與示威。他說其前線小隊一半人被捕，包括被指涉嫌參與暴動。他避免與警方硬碰，由前線轉為後勤支援，「希望在不同的崗位，為運動出一分力」。對於近日「和你shop」活動，他形容行動高調、形同「送頭」，「只差未在報紙賣廣告」，相信快閃堵路會較有效。

20多歲的吳先生認為，近期參與示威人數少是因警方大規模拘捕並散播「白色恐怖」，加上運動已持續逾半年「吊頸都要唞下氣」，但覺得仍要堅持。至於「和你shop」，他批評破壞店舖行為過火，且被便衣警拘捕的風險亦高，建議籌組和勇皆可參與的活動，例如組織罷工。

民陣發起元旦大遊行獲警方批不反對通知書，將於當日（周三）下午2時由維園出發，遊行至遮打道行人專用區。民陣表示，當日會有超過40個新成立的工會參與，讓市民了解工會詳情。

明報記者

（反修例風暴）