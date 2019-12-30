邱騰華再批「黃藍經濟圈」 斥難令社會復和

邱騰華表示，本港市場向來不管政治取態，歡迎企業進駐香港，不設壁壘，才得以成為國際金融中心，反問黃色經濟圈能否持續下去？他又說，顧客對光顧商舖有絕對選擇權，但如商店因政治理念而拒絕接待部分顧客，他質疑此舉能否持續；又說社會當前面對大困難，「我們再以這種方式自我劃分，是否能夠復和呢？」

陳茂波料第四季經濟續呈負增長

財政司長陳茂波昨以「踏進2020」為題發表網誌，稱下月初會公布今年第四季的統計數字，預告「繼續呈現負增長已無可避免」，稱這也令到政府帳目15年來首次「見紅」。

陳茂波稱過去近200天，香港突然變得「陌生、駭人」，使不少港人感到憂心、絕望，並因擔心自身及親友安全，減少外出、無消費意欲。他指出，過去半年的動盪嚴重打擊正在放緩的香港經濟，更大的衝擊是人心。他形容暴徒以「逆我者亡」的原始暴力方式，恐嚇小市民的人身安全及言論自由，透過踐踏別人的自由與權利以營造虛張的聲勢，造成「黑色恐怖」。不管宣稱有什麼動機，訴諸暴力就是不應該，就是違法。

陳茂波稱現時的香港，已承受不起更多暴力和仇恨，「而對暴徒的橫行、跋扈、甚至兇殘行徑視而不見，這種默許和放任才是真正毁掉香港的元兇」。他認為目前本港面對暴力脅迫、社會爭議及經濟衰退三大問題，三者互為影響，但必須分開處理，包括全力阻止暴力，透過對話共謀出路，而經濟衰退因內外交困所致，需上下一心應對。

（反修例風暴）