楊潤雄：校長支持被查教師可DQ

反修例運動中，教育局調查123宗教師專業操守投訴，13宗確認成立及處分。楊潤雄於《上觀新聞》被問到，如學校不配合教師調查，甚至校長也支持教師所行，當局如何應對。楊稱，學校的基本態度如何、是否支持教師，很容易看出來，如學校認為涉事教師「沒有問題」，當局就可以知道學校、校長的態度和立場可能「有問題」，然後從管理角度處理：「如果我們覺得一個校長已經不能勝任，可以取消他的校長資格」，如情節嚴重，「連當一個教師也不合適了」，可取消該校長的教師資格；如程度不嚴重，會「建議辦學團體、校董共同幫助校長做好工作」。他強調教育局法律上有權，但行使時會十分謹慎。

校長聯會憂日後只許順應教局立場

灣仔區校長聯會主席戴德正稱，現實情况下，校方根本無能力、無辦法調查部分個案，尤其涉教師網上私人言論，所謂「學校不配合調查」就如「認同教師所行」，甚至「不能勝任校長」，這種說法令他感很大壓力。戴稱，認同教師不應有煽動違法、仇恨或暴力此等言論，但因「大家都不知教育局把尺，每次都說case-by-case」，無提供客觀、統一標準，難免令學界憂慮日後只許說順應局方立場的看法。

教聯會會長黃均瑜接受港台訪問時稱，認為楊潤雄說法是「老生常談」，政府確有權取消校長資格，但相信當局不會輕易行使，又認為以柔軟方式處理教育界問題較好，若以強硬手法處理可能適得其反。對於如何釐定教師在校外發表的言論是否恰當，他認為要考慮會否影響校譽等因素，校長不一定要站在政府或社會立場決定。

教局：有責嚴肅跟進 否認白色恐怖

教育局昨晚補充，有責任嚴肅跟進有關個案，以保障學生安全及維護教師專業，這亦是社會人士及家長的期望，「白色恐怖」之說是歪曲事實、煽動情緒，對此表遺憾。

通識書自願送審 盼2月提修改意見

楊潤雄在訪問又談及通識科，他說很多教師都會從網絡、報紙上蒐集材料，但香港報紙上對政府批評的觀點居多，尤其小部分教師於一些議題有個人意見，觀點或較偏頗，故很多人對通識教育也很擔心、不信任。他提出3方面跟進通識科，包括修改通識書、課程及視學。其中「自願諮詢」通識書，楊稱目標明年2月向出版社提供修改意見，之後會網上公布修改情况，明確羅列出版社有否接納、執行及修改每一條意見，讓學校和教師選擇教材一目了然，9月用修改後的教材。

（反修例風暴）