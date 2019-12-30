被指藍店 泰式餐廳遭擲汽油彈 業界籲食店員工勿亂評社會事件

明報記者

遭縱火餐廳「星泰真味」位於大埔超級城C區地下。事發昨凌晨3時許，警方接報指上址起火，消防到場將火撲熄，經調查後，相信餐廳遭人投擲汽油彈，起火原因有可疑，事涉6名穿深色上衣及深色長褲的人。警方將案件列作縱火處理，交由大埔警區刑事調查隊第9隊跟進，暫時未有人被捕。

涉事餐廳聖誕曾遭搗亂

事後餐廳大門玻璃散落一地，店內牆壁、天花及枱櫈被燒熔熏黑。工人以白色膠布圍封餐廳，昨日未見負責人或職員返店。翻查資料，早前曾經有網民於網上發帖，聲稱穿黑衣、戴口罩入內光顧時，遭店員以惡劣態度對待，予人感覺「歧視」黑衣人。在記錄「黃藍食店」的應用程式「和理eat」上，可於「藍店」頁面中搜尋到此餐廳。網民上周四（26日）發起聖誕「和你shop」活動時，曾有數名戴口罩少女走入該餐廳，把筷子、胡椒粉和鹽傾倒在桌上。

記者昨午圍繞涉事餐廳一帶觀察，附近兩間被標籤為「藍店」的連鎖餐廳，門外及玻璃窗仍封上白色圍板，只可從出入口看到店內營業情况。

附近「藍店」封板 「黃店」座無虛席

同區的「鼎天茶室」，早前因免費派飯給示威者而被指「黃店」，昨午坐滿食客、人頭湧湧，店外有食客在等位。餐廳一名女負責人表示忙得不可開交，不便受訪。

業界質疑難劃黃藍清晰界線

飲食業職工總會主席郭宏興指出，餐廳老闆與員工關係如唇齒相依，但每個人有不同思想，老闆難要求所有員工跟自己持同一立場。郭透露，不少集團老闆均摸不着頭腦為何旗下餐廳突被標籤為「藍店」，又指從事飲食業的人只為做生意，不少會在內地投資，「咁係咪品牌開到國內就係藍？係咪要定機制去分？」他認為，難為「黃藍食店」劃一條清晰界線，唯有提醒員工勿胡亂批評社會事件，免影響餐廳運作，又認為立場不同也毋須「動手」破壞。

（反修例風暴）

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