新地價安排省60億 房協消息：賺頭蝕尾 樓價脫鈎市價 「難再減價」

明報記者 黃偉超

8個於2024年後相繼落成的項目，包括屬出租屋邨的石排灣道項目、觀塘定安街項目及啟德1E1區項目，以及屬資助出售房屋的啟德2B1區項目、粉嶺馬會道項目、安達臣道石礦場R2-2區項目、安達臣道石礦場R2-3區項目及安達臣道石礦場R2-4區項目；而啟德1E1區項目建成單位主要安置真善美村受影響住戶，當中部分單位作資助出售用途。

涉8項目 出租邨地價千元

政府與房協過去的批地安排，是出租屋邨收取三分之一市值地價，資助出售房屋則收取一半市值地價。房協發言人稱，政府今年初公布房協資助房屋用地的新地價安排，日後將以1000元象徵式地價批地予房協興建出租屋邨，以及以三分之一市值地價批地予房協興建資助出售房屋。發言人稱，新地價安排是回應政府去年推出居屋定價新機制對房協興建資助項目的財務可行性影響，以及機構的可持續發展能力。

60億相對總資產淨值13.8%

根據政府和房協最新地價安排，房協於上述已開展項目可節省約60億元，相對房協擁有的資產淨值434億元，已佔總數的13.8%。不過，房協消息人士稱，新地價安排並非「明益」房協，只是令房協現金流量可更靈活處理，因在新安排下，房協的資助出售項目亦要跟隨房委會的居屋定價機制釐定售價，即與市值脫鈎，不再以市值七折定價，改以住戶負擔能力計算。消息人士稱，新定價機制下，房協售樓收入相應大減，故整個安排完全是「賺頭蝕尾」，並無任何得益。

消息人士重申，房協資助出售單位售價與市值脫鈎，惟房協單位是有裝修及提供若干設施，居屋則只是清水樓，向來售價也有少許差異；而新項目定價不以市值七折定價，售價肯定大大降低，其實已無任何減價空間，否則勢必影響房協未來財政收入，並不存在日後資助出售單位可以再「賣平啲」。

議員倡注資房協加快舊邨重建

立法會房屋事務委員會主席、房委會委員柯創盛稱，房協屬自負盈虧的機構，在財政上需審慎處理，但現時香港經濟困難，基層家庭生活壓力大，促請房協審時度勢，積極響應住戶免租及減租訴求。他說，房協未來開展多個舊屋邨重建，資金安排倘現困難，政府應考慮向房協注資，以加快重建進度，減少受重建影響住戶的滋擾。

公屋聯會總幹事、房委會委員招國偉稱，房協資助出售單位定價向來比居屋高，希望採用新機制後會有所改善，以減輕置業者壓力。他說，房協過去曾披露平均重建一個屋邨需花近50億元，而未來房協將重建8至9個屋邨，現時減省約60億元對此幫助有限，建議政府考慮向房協提供財政支援。