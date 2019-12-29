醫局研加快癌症診斷 林志釉：有病人要等逾年

《癌症服務策略》認五大問題

醫管局用兩年時間制定並推出《癌症服務策略》（下稱策略），規劃2020至2030年癌症服務發展，當中承認公營癌症服務的五大問題，包括聯網服務不協調；病人轉介信質素參差影響分流準確性，服務亦缺乏緩衝難提供快速診斷；缺乏系統評估了解病人需要以轉介至適合支援；癌症康復服務不普及和存活護理有限，未能助康復者過新生活；缺乏統一數據收集監察服務。

策略提出多項改善措施協調服務和改善分流，包括設立跨專業跨專科護理團隊，例如大腸癌團隊協調聯網內相關服務；透過問卷或護士評估優化病人分流系統，及早為高風險病人診斷，而轉介的確診病人則直接安排治療，另增專科門診服務量、提供一站式服務減少病人進出醫院。策略並提出擴大癌症個案經理計劃，由現時涵蓋乳癌和大腸癌擴至其他癌症。

存活護理方面，策略提出設立護士診所和存活護理診所。監察方面則系統地收集和分析各個治療流程階段的數據、制訂臨牀指標，找出服務問題和改善。

病人組織倡用盈餘買資助新藥

要及早診斷，除了改善分流，病人政策連線主席林志釉說醫管局應改善病人輪候時間，指有認識的懷疑乳癌個案要輪候逾一年才可接受診斷，非常不理想，各聯網間輪候時間亦有差距，亦應改善。他指很多病人需接受多專科診治，每周不停來回醫院，建議利用電腦系統安排覆診，免病人奔走。

治療方面，林志釉稱很多新型、貴藥未入藥物名冊並成為資助藥物，這類藥很多時被指「不符成本效益」，使無買保險的病人難用新藥。他認為，當局在考慮納新藥時應將成本因素放得較後，若藥物有效逆轉病情、加快康復就值得考慮；醫管局去年有14億元盈餘，非一時三刻能用於增人手，但用於資助藥物可即令病人受惠。