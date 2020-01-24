伊院MRI模擬器 醫腦癌更準 助定電療劑量 料年惠及200病人

明報記者 朱韻斐

掃描影像更清晰 避免治療影響腦幹

放射治療（俗稱電療）以高能量X光或伽瑪射線破壞癌細胞，過程需要瞄準腫瘤並避免對着其他正常組織。伊利沙伯醫院臨牀腫瘤科部門主管黃錦洪說，電療要求誤差少於1毫米的高準確度，如電療影響到腦幹、脊椎和視覺神經，就可能影響病人日後活動能力和視力。他說，傳統上醫生會利用電腦掃描（CT）模擬器，以電腦掃描模擬電療時情况，取得腫瘤和器官的三維位置和體積，電腦斷層影像的腫瘤密度數據亦能計算電療的劑量。

電腦掃描影像資料能計算電療的劑量，但影像卻不夠清晰確定腫瘤的邊界，黃錦洪說，病人要再做磁力共振造影（MRI），腫瘤科醫生再在影像上圈出腫瘤及需要避開電療的健康組織位置，並訂定每個位置最高或最低接受電療的劑量；但由於病人接受電腦掃描和做磁力共振時角度、姿勢、牀的形狀不一，令電腦掃描和磁力共振的融合畫面可能有扭曲，往往需要靠醫生的經驗準確畫出腫瘤位置。

斥資2000萬 首家公院引系統

繼早前本港一間私家醫院引入新型磁力共振模擬器（MRI simulation）後，伊利沙伯醫院斥資2000萬元，今年中成為首間引入全套磁力共振模擬器系統的公立醫院。伊利沙伯醫院部門經理（醫學物理學家）李家豪說，它以磁力共振模擬電療，同時做到讓腫瘤科醫生勾畫出腫瘤形狀和計算電療所需劑量，消除以往磁力共振影像「配準」到電腦掃描影像的誤差，增加放射治療的準確度，病人亦可少做一次電腦掃描。

李家豪解釋，這款磁力共振模擬器可將磁力共振結果換算成電腦掃描結果，讓醫生獲得病人體內物理參數如電子和質量密度，以準確計劃放射劑量，伊院今年9月開始臨牀測試系統的準確度，初步從6名患者的數據可見，新系統將磁力共振影像換算成適合用作計算輻射劑量的合成電腦掃描影像，達零誤差「做到絕對準確」，現階段正檢查新系統得出的電療劑量計算結果是否準確。

如測試順利，黃錦洪預料新系統能於2020年內全面投入服務，每年惠及200名腦癌病人。李家豪續稱，目前軟件系統只適用於腦癌，希望未來軟件更新後可惠及其他頭頸癌病人，而據他所知，其他公立醫院的腫瘤科中心亦在積極研究引入磁力共振模擬器。

（抗癌系列三）