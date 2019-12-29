今年暖冬破紀錄 羽絨一送一保生意

據天文台《氣象冷知識》的「2019年天氣回顧」短片，今年首11個月中，有10個月的氣溫比正常高，全年平均溫度極有可能是自1884年有紀錄以來最高。短片中提及今年唯一的寒冷天氣在1月1日，錄得11.4℃，亦有可能創下最高的「全年最低氣溫」紀錄。

在工展會中賣羽絨的達豐時裝有限公司銷售經理李小姐說，原預期今年工展會生意比去年少三成，加上天氣較暖，起初已做買一送一優惠，最平百多兩百元便有一件羽絨。她認為最後仍有不少本地客生意，故即使減價，生意額仍能與去年相若。

另外，昨午2時多，工展會中御藥堂推出「快閃優惠」，售貨員大叫一個蟲草肉圓燉花膠湯包只售10元，每人限購10包，馬上引來不少市民排隊搶購。御藥堂經理王翠蘭說，該時段檔口前人流少，故即興推優惠，志在清貨。她說今年人流較去年差，市民購買欲不算高，生意比去年差一兩成，因擔心安全問題，今年買重了火險和人命傷亡保險，最終較想像中平靜。

90後的陳小姐與男友買了10個特價湯包，笑謂「真的好抵」。她說工展會貨品款式多，價格便宜，已逛了數年，預算今年花費千多元，主要買食物。