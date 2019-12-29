冬日美食節黃店銷量超預期倍半 同場乾貨檔：人流大減 租金都付不起

「獨立調茶」「Pepe特飲」

3日賣出3200杯飲品

一連5日、在灣仔會展舉行的冬日美食節今日結束，手搖飲品店「和你drink」的老闆說，原預期每天賣約450杯飲料，最多只賣600杯，怎料首天已賣出800杯，前日更賣了1200杯，結果首3日賣出3200杯，生意比預期多1.5倍。他又稱，首日「疊單」達40張，幾十人圍在店前卻沒抱怨，令他十分感動。

他說檔內每款飲品名都有意思，如熱飲蜂蜜柚子茶，要每次另外冲調，故名「獨立調茶」；綠色的青蘋果飲品則取名「Pepe之特飲」。他認為雖然有很多人不看好黃色經濟圈，但認為只要有一絲希望都要嘗試。

「和你drink」旁邊攤位亦是「黃店」，「手足小食」合伙人Franco說「沒想過生意賺或蝕」，只希望為香港人打氣，為支持學生，只要出示學生證即送小食。

另一邊廂，賣乾貨和臘腸等的楊記管理人楊小姐稱今年生意很差，昨更是「差到不得了」。她說有一名職員十分勤奮，但連日生意不佳，感到很大壓力，故躲在一邊獨自哭泣。她稱公司每年都會參展，以往周六人流甚多，總是「人推人、人撞人」，今年疏落了不少，以往一個上午已有近萬元果皮生意，昨近下午3時亦只有二三千元生意。她又說，今年果皮來貨價雖比去年貴，但其零售價低過去年，盼能吸客，但至昨生意「連租金雜費都付不起」，正考慮今日減價促銷。

工展會攤檔：生意出奇地好

安記海味訂枱慰勞員工

至於展期22日的工展會將於除夕結束，阿一鮑魚攤檔負責人陶小姐說，今年生意「出奇地」好過去年2％至3%，估計市民在工展會把消費力釋放出來。安記海味董事總經理潘權輝稱，起初預期生意較去年差，現與去年相若，若未來數天沒天雨影響，估計最終生意額能和去年持平。為慰勞員工，他說已於除夕訂枱，讓全部員工吃飯，又計劃向30名做足展期的員工派不少於「三位數」的利市。

兩個展場都不如以往人頭湧湧，楊先生與妻每年也到冬日美食節，他說今年人流明顯較少，往年「行都行不到」。他說半年來外出消費少了，「儲了些消費力」，但於冬日美食節花費不算太多，昨花了近2000元，主要買甜品和海鮮，之前在工展會買的貨品更多。

工展會客：無大陸人不用迫

昨逛工展會的50多歲黃女士昨與同行者共4人花了約3000元買食物等。她說今年人較少，逛得較開心，「無晒大陸人，不用迫，好行過去年，希望年年都係咁」。

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