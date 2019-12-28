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港聞
2019年12月28日星期六
港聞二
區會「大白象」釀喊停 政府：會完成 民署稱已簽約開工 泛民索違約條款
大埔區會用剩3000萬 變泛民主導
未來5年屋邨插針樓7800伙 團體倡部分作綠置居
綠置居首日收申請 有意者：不憂經濟轉差
隧道越線撞的士 鐵騎士頭重創
巴裔商人簡浩名質疑警圖「拖垮」投訴
前列腺癌病人怕電療 專科會診解結 泌尿科腫瘤科醫生助選最佳療法
全港新症破2000關 按年升17% 新東七成人首二期確診
10年建院計劃半數延期 醫局消息指財會停開阻撥款
旺角表行劫案控兩人 或轉介高院
民建聯候選人落選錦屏 申選舉呈請
尊子漫畫
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【Emily】袁海文任消委委員 「唔代表入建制」
【Emily】人大姚祖輝任嶺大校董會主席
【Emily】陳維安停職動議 梁君彥話公審拒批
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【明報專訊】（請看附圖）
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