10年建院計劃半數延期 醫局消息指財會停開阻撥款

食衛局文件列出「第一個10年醫院發展計劃」最新預期完工年份，除了兩個健康中心待定，14個項目將於2021年至2028年完成。翻查2015至2019年立法會文件，當中6個項目都較原定完工時間延遲一年（見表），包括葵涌醫院、威爾斯親王醫院、北區醫院，其撥款申請因7月立法會遭破壞受阻，而瑪嘉烈醫院荔景大樓擴建由原定2024年延至2026年完工，文件解釋，要請工程顧問研究放寬地積比及高度限制。

郭家麒指啟德醫院撥款無遲仍延期

醫管局消息稱，因應財委會未有如預期在7月通過部分撥款，以及部分撥款仍待交予財委會審批而調整完工日期，非工程延誤，荔景大樓預期完工時間較後，是因應外界要求再研究能否加牀。文件稱聯合醫院擴建的主要工程和葛量洪醫院重建將於2019/20年度向立法會申請撥款，消息人士指，若明年6月前未能通過撥款可能要再調整完工日期。

公民黨立法會議員郭家麒表示，無論撥款申請和排議程都是政府決定，往往預留太少時間予立法會，責任在政府，認為財委會復會後已短時間內通過4院撥款申請，無議員阻礙。郭舉反例指出，啟德醫院在撥款無延遲下，由早年預期2021年完成一再推遲，至今仍未向立法會申請主要工程撥款，促醫局加快。

10年醫院計劃非首次延遲，如聖母醫院重建由3年前預期2022年完工，至去年預期延至2024，至今再延至2025年。威院第二期重建（第一階段）亦由3年前預期2022年完工，至今年初預期延至2027年，現再延至2028年。