全港新症破2000關 按年升17% 新東七成人首二期確診

【明報專訊】2017年本港前列腺癌新症按年升17.2%，達2240宗，首破2000大關，確診期數就愈來愈早，按新東研究顯示，由20年前逾半數人確診時已屬四期，現逾七成是第一、二期。醫管局新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝相信與多做身體檢查，加上治療改善等有關。
20年前近半人確診時已第四期
吳志輝稱，前列腺癌新症增加與多種因素有關，包括人口老化、趨向西方飲食文化、肥胖等，舉例指當BMI（身體質量指數）每升5個單位，其風險就升0.9倍，愈來愈多人檢查亦增確診。
「以前屙唔到尿先睇醫生，𠵱家多咗認識，身體檢查會檢查埋前列腺指數，家庭醫生又會建議長者做前列腺檢查」。據中文大學就新界東公院病人的研究，前列腺癌病人確診時血液中前列腺特異抗原（PSA）的中位數，由1997至1998年的54.3，降至2012至2013年18.8，反映癌症於更早期被發現。
據上述研究，病人確診時的期數，由1997至98年有51%屬已擴散的四期，到2017至18年僅17%屬四期；確診時屬一、二期的比例亦由40.4%升至73.0%，即腫瘤仍留在前列腺範圍內。存活率亦增加，3年存活率由1997至1998年的72.0%，升至2012至2013年91.0%；5年存活率亦由1997至1998年的61.0%增至2007至2008年的81%.0。