全港新症破2000關 按年升17% 新東七成人首二期確診

20年前近半人確診時已第四期

吳志輝稱，前列腺癌新症增加與多種因素有關，包括人口老化、趨向西方飲食文化、肥胖等，舉例指當BMI（身體質量指數）每升5個單位，其風險就升0.9倍，愈來愈多人檢查亦增確診。

「以前屙唔到尿先睇醫生，𠵱家多咗認識，身體檢查會檢查埋前列腺指數，家庭醫生又會建議長者做前列腺檢查」。據中文大學就新界東公院病人的研究，前列腺癌病人確診時血液中前列腺特異抗原（PSA）的中位數，由1997至1998年的54.3，降至2012至2013年18.8，反映癌症於更早期被發現。

據上述研究，病人確診時的期數，由1997至98年有51%屬已擴散的四期，到2017至18年僅17%屬四期；確診時屬一、二期的比例亦由40.4%升至73.0%，即腫瘤仍留在前列腺範圍內。存活率亦增加，3年存活率由1997至1998年的72.0%，升至2012至2013年91.0%；5年存活率亦由1997至1998年的61.0%增至2007至2008年的81%.0。

（抗癌系列二）