前列腺癌病人怕電療 專科會診解結 泌尿科腫瘤科醫生助選最佳療法

【明報專訊】面對癌症治療總會忐忑，有列腺癌老翁因過往病史擔心電療或手術風險高，醫院安排泌尿科和腫瘤科醫生為他共同會診，花半小時詳細解答病人問題和擔憂，最後讓他放心接受電療。威爾斯親王醫院近年起由多專科醫生會診病情較複雜的前列腺癌病人，助病人選擇最適合治療，並減少奔走各個專科。
明報記者 朱韻斐
醫管局新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝坦言，一個醫生難熟悉所有治癌方法，「泌尿科醫生比較熟悉手術，很容易在前列腺癌治療講解上偏重手術，電療則可能講得較皮毛，病人未必能全面知道所有治療的優點和缺點」。4、5年前起，威院仿效歐美，多個專科醫生共同會診較複雜的前列腺癌個案，約佔整體病人的一成。
個案：七旬翁憂致肛門瘻管發炎
醫生解釋風險 病人放心電療
約兩、三年前，一名逾70歲的早期前列腺癌病人，因有糖尿病和高血壓，憂手術風險高；其肛門瘻管又曾發炎，他擔心電療或令瘻管問題重現。他最後獲安排泌尿科和腫瘤科醫生共同會診，向其確認瘻管遠離電療射程範圍，半小時會診解答病人問題和擔憂，最後讓他放心接受電療。
「以前前列腺癌病人如想接受電療，會先由泌尿科轉介腫瘤科，可能要排3周，聽完意見後可能再回到泌尿科，走來走去，或數個月後才決定用哪種治療。有跨專科會診，病人可在一次診症中收集最齊全資訊，大家取得共識，即場決定和即刻安排治療，使治療過程簡單很多、快且清楚。同一時間要有兩、三個醫生看一個病人，人力資源的角度是頗高昂，但病人治療、預後（ Prognosis，即生存機會或復發風險等）都會改善。」吳志輝說。
自2009年起威院泌尿科和腫瘤科醫生每兩個月舉行聯合會議，逐步為不同期數、不同病情病人定治療方案指南，吳志輝說，「省了時間不用逐個逐個病人情况去討論」，遇到特別案例才在會議討論，增加效率，亦加快引進國外最新治療方案。
吳志輝舉例，荷爾蒙治療一直是腫瘤已擴散的前列腺癌病人標準治療，若不成功才轉其他治療。直至2014年5月，美國臨牀腫瘤科年度大會上發表研究，稱同時用荷爾蒙治療和化療較只用荷爾蒙治療，能將病人的整體存活率增加一年以上，有參與會議的威院醫生即於同年6月聯合會議上分享，威院7月已跟隨這療法，其後一兩年這療法才變成標準治療，陸續在醫管局內使用。
威院新技術提升驗組織準確度
診斷前列腺癌需抽取前列腺活組織，吳志輝稱，當抽針位置不準就會影響結果，威院約兩、三年前引入「磁力共振-超聲波融合技術」，將磁力共振清晰畫面融合超聲波，助針對「可疑區域」抽組織檢查，提升診斷準確度。吳志輝表示，近年新興冷凍治療「凍死」癌細胞，能為早期和局部的前列腺癌患者提供手術以外治療選項，減開刀風險，期望威院於未來一、兩年引入這項技術。