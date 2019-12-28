前列腺癌病人怕電療 專科會診解結 泌尿科腫瘤科醫生助選最佳療法

明報記者 朱韻斐

醫管局新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝坦言，一個醫生難熟悉所有治癌方法，「泌尿科醫生比較熟悉手術，很容易在前列腺癌治療講解上偏重手術，電療則可能講得較皮毛，病人未必能全面知道所有治療的優點和缺點」。4、5年前起，威院仿效歐美，多個專科醫生共同會診較複雜的前列腺癌個案，約佔整體病人的一成。

個案：七旬翁憂致肛門瘻管發炎

醫生解釋風險 病人放心電療

約兩、三年前，一名逾70歲的早期前列腺癌病人，因有糖尿病和高血壓，憂手術風險高；其肛門瘻管又曾發炎，他擔心電療或令瘻管問題重現。他最後獲安排泌尿科和腫瘤科醫生共同會診，向其確認瘻管遠離電療射程範圍，半小時會診解答病人問題和擔憂，最後讓他放心接受電療。

「以前前列腺癌病人如想接受電療，會先由泌尿科轉介腫瘤科，可能要排3周，聽完意見後可能再回到泌尿科，走來走去，或數個月後才決定用哪種治療。有跨專科會診，病人可在一次診症中收集最齊全資訊，大家取得共識，即場決定和即刻安排治療，使治療過程簡單很多、快且清楚。同一時間要有兩、三個醫生看一個病人，人力資源的角度是頗高昂，但病人治療、預後（ Prognosis，即生存機會或復發風險等）都會改善。」吳志輝說。

自2009年起威院泌尿科和腫瘤科醫生每兩個月舉行聯合會議，逐步為不同期數、不同病情病人定治療方案指南，吳志輝說，「省了時間不用逐個逐個病人情况去討論」，遇到特別案例才在會議討論，增加效率，亦加快引進國外最新治療方案。

吳志輝舉例，荷爾蒙治療一直是腫瘤已擴散的前列腺癌病人標準治療，若不成功才轉其他治療。直至2014年5月，美國臨牀腫瘤科年度大會上發表研究，稱同時用荷爾蒙治療和化療較只用荷爾蒙治療，能將病人的整體存活率增加一年以上，有參與會議的威院醫生即於同年6月聯合會議上分享，威院7月已跟隨這療法，其後一兩年這療法才變成標準治療，陸續在醫管局內使用。

威院新技術提升驗組織準確度

診斷前列腺癌需抽取前列腺活組織，吳志輝稱，當抽針位置不準就會影響結果，威院約兩、三年前引入「磁力共振-超聲波融合技術」，將磁力共振清晰畫面融合超聲波，助針對「可疑區域」抽組織檢查，提升診斷準確度。吳志輝表示，近年新興冷凍治療「凍死」癌細胞，能為早期和局部的前列腺癌患者提供手術以外治療選項，減開刀風險，期望威院於未來一、兩年引入這項技術。

（抗癌系列二）