巴裔商人簡浩名質疑警圖「拖垮」投訴

簡浩名昨在facebook上載觀塘警署寄給他的信，信中提及他投訴的案件正由投訴警察課調查，警方要求他在30日內回覆，確保日後會就案件作供，否則投訴或被終止。信件日期標示為12月1日，而郵戳顯示信件寄出的日期為12月9日。

簡：離港期間收信 限時回覆

簡浩名接受本報查詢時表示，去年他的家人遇襲，案件今年審理時，他認為警員作假證供，故向投訴警察課投訴；本月初他離港，前日返港才收到信件，即時致電警署，卻獲告知負責的警員正休假，要到明年才辦公。他昨日已親身到警署，亦會寄出掛號信，以趕及在30日內回覆。

簡浩名批評，警方在信件寫好後個多星期才寄出，質疑警方是藉此令他未能趕及在時限內回覆，「如果我遲些才返港，或者我返港後未有即時拆信，豈不是會撤銷我的投訴？」此外，他10月在尖沙嘴清真寺外遭水炮車噴中，並已投訴及交由律師處理，他擔心警方會用類似的手法逃避投訴。

警方回覆，任何人如認為於警方處理任何事件時受到不合理對待，可向投訴警察課投訴，會按既定程序公平公正處理，但不會評論任何個別案件。

前監警委員：超時覆亦會繼續查

監警會前委員鄭承隆表示，投訴人超出限定時間未有回覆的爭議以往經常發生，一般情况下，只要投訴人向警方解釋原因，投訴警察課都會繼續調查。他說，限定回覆時間是為了加快處理投訴，亦避免因時間拖太長而失去相關證據，但因現時警民互信低，才令投訴人質疑警方是藉設定期限來撤銷投訴。