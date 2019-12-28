綠置居首日收申請 有意者：不憂經濟轉差

可網上申請 辦事處冷清

觀塘綠置居銷售小組辦事處昨日人流稀少，即使午飯時間亦只有零星數人參觀。現場工作人員說，昨早一直無人交表，解釋因房委會公屋住戶在屋邨辦事處已可交表，今年亦設網上申請，毋須親身到場。至昨午約2時，記者才見有人把申請表放入收集箱。

居於筲箕灣耀東邨的梁太說，本有意購買蝶翠苑單位，惟到場發現該項目最大單位僅320平方呎，比現時居住約400平方呎的單位還小，或改考慮青富苑較大的單位。她說，房屋署現時每兩年要資產審查一次，手續繁複，非常麻煩，故有能力都想置業，過去兩次綠置居及居屋項目她也有申請，惟未能抽中。

從事保險業的李小姐與丈夫居於葵芳的公屋，她說不會因經濟環境轉差而不買樓，認為自住並沒有什麼關係，而綠置居單位售價便宜，希望能購入青富苑約270多萬元的大單位，改善居住環境。

房屋署表示，派發申請表的地點眾多，申請表亦可於網上下載，上次居屋申請有效的綠表申請者亦毋須重新遞交申請，故房委會將於截止申請及收到各辦事處轉交的申請表後，才一併公布派出和收回申請表總數。

今期推售的蝶翠苑和青富苑售價由約82萬至約273萬元不等，至於麗翠苑重售單位同樣以市值四九折出售，售價介乎134萬至341萬元。今期截止申請時間為明年1月9日晚上7時，房委會預計明年3月攪珠，5月開始安排揀樓。