未來5年屋邨插針樓7800伙 團體倡部分作綠置居

過去5年共增2500單位

房委會指出，公營房屋發展密度的管制多年來已有所轉變，部分早期建成屋邨或未達至准許的最高地積比率或建築樓面面積，故不時會檢視屋邨內或鄰近空置土地、空置校舍用地、公共運輸交匯處及未善用社區設施用地，研究發展加建單位。房委會經與各政策局及政府部門磋商後，近年覓得一些適合作加建發展的土地。

葵青4邨佔3300伙 市區3邨2690伙

房委會最新資料顯示，未來5年將在9個公共屋邨範圍內或附近土地，加建約7770個單位，其中約3300個集中在葵青區4個屋邨，最多是青衣長青邨，有1460個；而市區亦有3個屋邨增建單位，包括觀塘彩福邨1110個、黃大富山邨750個及柴灣漁灣邨830個。

房委會表示，加建發展除了檢視是否有合適土地外，也需按個別情况通盤考慮，包括個別屋邨或鄰近是否有足夠空間加建樓宇；能否妥善處理對基礎及其他配套設施、交通、環境、通風等各方面影響；以及需要獲屋邨居民和社區認同。

公屋聯會倡同邨租戶優先買綠置居

公屋聯會總幹事、房委會成員招國偉認為，在公共屋邨加建「插針樓」除可編配予輪候冊申請家庭外，亦可考慮作為重建樓齡較高舊屋邨的安置大廈，讓受重建影響住戶可遷入新落成樓宇，藉此加快屋邨重建進度。

他又說，另一項用途可考慮作綠置居，以2023/24年度落成的粉嶺清河邨旁加建的770個單位為例，建議可讓清河邨居民優先購買，相信吸引力很大。