大埔區會用剩3000萬 變泛民主導

大埔區議會的社區重點項目預留撥款尚餘3000萬元，對於新一屆由泛民主導的區議會將錢用於軟件還是硬件，成功連任的新民主同盟大埔區議員關永業說，現屆泛民有共識推動長者牙科、眼科或打流感針服務，但過去與政府商討時被諸多推搪，新一屆未有定案。

大埔的社區重點項目撥款部分用作改裝大埔官立中學作藝術中心，關永業稱，現屆區議會因泛民不夠票，故未能落實長者醫療服務，民主派這一年與民政事務總署官員討論推動醫療服務，對方說現時政府已對長者有相關資助，有類似服務，又說找承辦商有困難。他稱，待新一屆區議會開會後，會商討是否做醫療服務，還是做流動圖書館等其他方案。

荃灣重建西樓角花園

建制：增休憩空間 泛民：浪費1億

荃灣區議會的撥款全用於重建鄰近荃灣港鐵站的西樓角花園，將舊有花園拆卸，升高一層重建，在平台花園下設一個可容納200人的多用途活動中心。

成功連任的工聯會荃灣區議員葛兆源稱，不是不用資源回饋區內長者，但因不同政黨都有向政府爭取更多長者醫療服務，不一定要動用社區重點項目。他強調當初區議會有公開諮詢地區意見，有人批評上述項目為「小白象」，但重建花園後解決了部分荃灣休憩用地、活動中心不足問題，亦能疏導地鐵站人流，成為荃灣天橋網絡一部分。

同為成功連任的公民黨荃灣區議員陳琬琛則認為是浪費了1億元，不應拆了花園重建，民主派當時建議西樓角位置改做公共交通樞紐，以疏導旅遊巴隨處泊的問題。將來荃灣區議會由泛民主導，他說日後用錢多的項目必會諮詢居民意見。