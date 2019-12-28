區會「大白象」釀喊停 政府：會完成 民署稱已簽約開工 泛民索違約條款

明報記者 何宛兒

涉觀塘音樂噴泉摩頓臺活動中心

18個區議會1月1日便會換屆。前特首梁振英在2013年《施政報告》提出，為18區區議會各預留1億元推行「社區重點項目」，由區議會主導提出方案，再由立法會財委會批准撥款。距今6年，有部分區議會的社區重點項目橫跨3屆區議會仍未推出或完工（見表），包括在上年底才獲財委會批准撥款、涉5000萬元的觀塘海濱音樂噴泉，以及涉約1.4億元的灣仔摩頓臺活動中心興建項目。兩個項目在地區都具爭議，被民主派批評是「大白象」工程，在立法會遇到拉布。

泛民：倘賠巨款就改設計 建制：不尊重程序

轉區參選後當選的民主黨觀塘區議員陳汶堅稱，正詢問民政事務專員索取海濱音樂噴泉的建築合約，了解若煞停工程要賠償的金額，若賠償金額合理會要求煞停，若賠償太多，可能會要求改設計或規模。他稱，民主派有共識改用撥款為區內居民提供眼科和牙科服務。他認為新一屆區議會可以推翻上屆的決定，不過到立法會審議時，可能在建制派人數佔多下被刁難，但他預計新方案要到下一屆立法會才討論到。成功連任的民建聯觀塘區議員、立法會議員柯創盛回應稱：「大家要尊重議會和程序公義，聽不同持份者意見。」

灣仔楊雪盈：民署稱無先例難做到

候任民主派灣仔區議員要求煞停興建摩頓臺活動中心，該中心有可容納250人的多用途禮堂及可容納130人的多用途活動室。連任的灣仔區議員楊雪盈批評工程是「大白象」，上周聯同「灣仔起步」灣仔候任區議員約見政府代表，民政事務總署副署長在會面中表明終止財委會通過的項目無先例、難做到。楊質疑若不能煞停項目，在公共財政的運用上能否保障市民。楊說，已要求當局將終止建築合約的條款提供給區議會，否則會將行動升級，在區議會動議終止，以及組織居民行動。至於推翻項目後，灣仔區候任泛民議員有否共識推行其他項目，她說包括在地方較大、閑置多年的加路連山道土地興建一個符合標準的社區會堂。

連任的建制派灣仔區議員黃宏泰認為，區議會只是諮詢架構，政府可以不接納推翻項目的要求。他又說，泛民一方如此高調說推翻已通過的項目，警告政府若答應，便是無能，又奉勸對方團隊「凡事退一步海闊天空」。

灣仔謝偉俊：糾纏「歷史問題」 擺政治姿態

身兼立法會議員的灣仔區議員謝偉俊批評，楊雪盈等人是擺出政治姿態，將精神和時間放在「歷史問題」上。他說，前一屆區議會已支持項目，但卻遇立法會拉布。至於民主派提出的替代方案，建制派會否在立法會不支持，他說「不會因為他們不合理，而自己做不合理的事」，強調財委會已撥款興建摩頓臺活動中心，推翻不容易。

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