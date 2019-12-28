區會「大白象」釀喊停 政府：會完成 民署稱已簽約開工 泛民索違約條款

【明報專訊】新一屆區議會「大洗牌」，民主派由少數派變成多數派，他們滿腹大計改革以往由建制派主導的區議會。觀塘和灣仔區的泛民候任議員分別計劃推翻已獲立法會財委會批准撥款的海濱音樂噴泉和摩頓臺活動中心兩個「社區重點項目」。不過，連任建制派議員卻稱，區議會只是諮詢架構，新一屆區議會未必能透過動議推翻項目，批評相關議員擺政治姿態，亦不尊重上屆區議會。民政事務總署回覆查詢稱，已與承建商簽合約，上述兩項工程亦已展開，他們會監督承建商完成。
明報記者 何宛兒
涉觀塘音樂噴泉摩頓臺活動中心
18個區議會1月1日便會換屆。前特首梁振英在2013年《施政報告》提出，為18區區議會各預留1億元推行「社區重點項目」，由區議會主導提出方案，再由立法會財委會批准撥款。距今6年，有部分區議會的社區重點項目橫跨3屆區議會仍未推出或完工（見表），包括在上年底才獲財委會批准撥款、涉5000萬元的觀塘海濱音樂噴泉，以及涉約1.4億元的灣仔摩頓臺活動中心興建項目。兩個項目在地區都具爭議，被民主派批評是「大白象」工程，在立法會遇到拉布。
泛民：倘賠巨款就改設計 建制：不尊重程序
轉區參選後當選的民主黨觀塘區議員陳汶堅稱，正詢問民政事務專員索取海濱音樂噴泉的建築合約，了解若煞停工程要賠償的金額，若賠償金額合理會要求煞停，若賠償太多，可能會要求改設計或規模。他稱，民主派有共識改用撥款為區內居民提供眼科和牙科服務。他認為新一屆區議會可以推翻上屆的決定，不過到立法會審議時，可能在建制派人數佔多下被刁難，但他預計新方案要到下一屆立法會才討論到。成功連任的民建聯觀塘區議員、立法會議員柯創盛回應稱：「大家要尊重議會和程序公義，聽不同持份者意見。」
灣仔楊雪盈：民署稱無先例難做到
候任民主派灣仔區議員要求煞停興建摩頓臺活動中心，該中心有可容納250人的多用途禮堂及可容納130人的多用途活動室。連任的灣仔區議員楊雪盈批評工程是「大白象」，上周聯同「灣仔起步」灣仔候任區議員約見政府代表，民政事務總署副署長在會面中表明終止財委會通過的項目無先例、難做到。楊質疑若不能煞停項目，在公共財政的運用上能否保障市民。楊說，已要求當局將終止建築合約的條款提供給區議會，否則會將行動升級，在區議會動議終止，以及組織居民行動。至於推翻項目後，灣仔區候任泛民議員有否共識推行其他項目，她說包括在地方較大、閑置多年的加路連山道土地興建一個符合標準的社區會堂。
連任的建制派灣仔區議員黃宏泰認為，區議會只是諮詢架構，政府可以不接納推翻項目的要求。他又說，泛民一方如此高調說推翻已通過的項目，警告政府若答應，便是無能，又奉勸對方團隊「凡事退一步海闊天空」。
灣仔謝偉俊：糾纏「歷史問題」 擺政治姿態
身兼立法會議員的灣仔區議員謝偉俊批評，楊雪盈等人是擺出政治姿態，將精神和時間放在「歷史問題」上。他說，前一屆區議會已支持項目，但卻遇立法會拉布。至於民主派提出的替代方案，建制派會否在立法會不支持，他說「不會因為他們不合理，而自己做不合理的事」，強調財委會已撥款興建摩頓臺活動中心，推翻不容易。
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