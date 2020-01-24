【Emily】連續3月每月減5磅最多可獲1000元 九巴利誘車長減肥 首月減534磅

48歲九巴車長歐陽康話，上年7月佢最高峰體重達203磅，同事都叫佢「肥仔康」，揸車時亦因肥胖而感到「論盡」；參與公司歌唱活動時亦自感「著衫唔夠好睇」，為健康着想下定決心減肥。

跑步戒飯減50磅 肥仔康啟發九巴

佢由減少攝取澱粉質着手，早餐由常餐轉食米粉，午餐、晚餐就戒米飯，改為只食菜同肉類，再配合每周跑步3至4次，體重逐漸降低，最終減至現時嘅150幾磅，肚腩都無埋。

佢話減肥期間最難係「忍口」唔食飯，但最終都成功以意志力抵擋，「會諗一肥番就好難再減」。佢笑住話減肥成功後工作時輕鬆咗好多，屋企嘅衫由加大碼全部轉到大碼。

歐陽康嘅例子促使九巴推出「瘦身獎勵計劃」，以鼓勵其他同事瘦身。28歲嘅車長鄧偉俊話，一直無控制飲食，仲鍾意食零食、消夜同飲汽水，最高峰時達234磅，擔心再肥落去會影響健康，佢10月參與計劃，第一個月戒食零食、控制正餐飲食至「多菜少肉」，減咗近10磅，初步希望可以減至約200磅。

九巴發言人話計劃反應踴躍，有超過180人參加，其中第一個月所有參與者合共減咗534磅，有人最多減少14磅。