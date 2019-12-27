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2019年12月27日星期五
港聞二
尋屋申援排難 病護同行抗癌 養家婦確診乳癌萌死念 醫護助解困安心治療
不忿婚姻乳房雙輸 年輕患者拒開刀不治
3公院設診所跟進康復者 護士盼擴至全港
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不認同「生不逢時」說法 稱董時代策略已「落地」 曾俊華：港創科處收成期
初企教在職者編程 畢業生九成投IT
指東鐵出軌非因外物 機電署查人為疏忽
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港澳研究會何建宗：社區對話應繼續 官員傾巢聽民意
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新巴城巴贈退役設備 中學建模擬教室 巴士情境學習助SEN學童社交
3000人抽中白居二 房委會明發確認書
上海街唐樓群保育 13麻石柱屹立證百年滄桑
本地家品店進駐：氛圍相近盼協同效應
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