上海街唐樓群保育 13麻石柱屹立證百年滄桑

上月完成活化 10騎樓立面保留

上海街600至626號合共14幢唐樓，上月完成活化工程並對外開放，市建局保留10幢戰前唐樓的騎樓立面，以及支撐騎樓的13條麻石柱；其餘4幢戰後唐樓、以及昔日唐樓的後面部分則重建，令項目新舊建築並存。

有份參與項目的文化保育建築師謝正勤表示，上海街唐樓是本港少數完整保留的騎樓群，糅合中西建築及「前舖後居」的風格，其中支撐騎樓的13條麻石柱，仍遺留許多歷史痕迹，但狀况各有不同，復修工程期間，麻石柱以保留原貌為主，並無特別修飾。他說，1920年代本港未有電視廣告等宣傳途徑，面向街道的麻石柱成為最佳廣告位置，不少老店會在石柱刻印招牌名稱以吸引市民，當中歷史最悠久的包括「廣達涼菓」石柱、「錦蘭茶煙莊」招牌、以及614和616號唐樓之間的「華生電器行」招牌等，全是昔日市民生活所需的店舖。

不過，至1980年代，上海街店舖陸續轉型為建材公司，售賣五金、各類建築材料，包括現時遷至上海街附近的「彬記」。

謝正勤表示，因近年店舖招牌會在麻石柱髹上新批盪，以覆蓋舊店招牌，故保育期間，最大挑戰是如何保留麻石柱上不同年代的批盪；以「廣達涼菓」麻石柱作例，外層仍有新批盪，工人一度鑿走所有新批盪，他知悉後叫停工程，最終新批盪留下一角印上「新簷篷」的字樣，相信是較後期的商舖，而麻石柱內層的「廣達涼菓」亦顯示到出來，正好呈現上海街兩個時代的商舖。

石柱崩角不修補 保留面貌

他指出，該麻石柱經歷百年後「崩了一角」，今次特地保留其破損面貌，不作修補；而麻石柱結構一般能夠保持數百年，不受風化影響，市建局會定期檢視麻石柱的結構。

除麻石柱外，上海街624及626號的兩幢戰前唐樓，因結構狀態較良好，獲整幢保留，其中店舖的木門拱、舖面以至樓梯亦悉數保存。他稱，昔日唐樓是住宅，活化後成為商業及文化用途，人流增加下為符合法例要求，需重塑樓板及加固，唐樓之間亦「打通」成為行人通道。

「留前不留後」捱批

建築師：着眼延續生活面貌

對於有外界聲音批評上海街項目是「留前不留後」的保育，謝正勤認為，需要考慮為誰而保育。他指出，上海街唐樓昔日不少被劃作板間房，天台亦有僭建屋，樓宇老化嚴重，認為保育不應是保留這些板間房，而是如何將昔日市民的生活面貌，以及街道變化延續下去，希望能市民一行入上海街，都能感受到歷史的演變。

明報記者 黃俊鋒