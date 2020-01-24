新巴城巴贈退役設備 中學建模擬教室 巴士情境學習助SEN學童社交

炮台山循道衛理校長：

見學生熱愛巴士 激發構想

訪問開始的時候，學生均十分尷尬，互推互讓，不敢發言；一談及與巴士有關的話題，同學們則各不相讓，爭相分享。記者隨意提出一條巴士路線，學生不消半秒已可說出目的地、車型數目和種類，其中中五學生張文希更稱，單憑車輛的引擎聲，已能辨別任何一種車種。校長沈立平說，「意想不到」學生對巴士有如此強烈興趣︰他早會前於操場閒逛，目測有逾半學生手執與巴士相關的書籍，激發校方構想以「巴士」幫助學習。

校方5月籌備巴士教室，起初只打算安裝幾個巴士硬件，與新巴城巴洽談後，獲贈退役巴士扶手、「落車鐘」、路線牌，甚至巴士地板。後來老師更與學生一起繪畫巴士教室內的牆壁，成為一間像真度極高的「巴士教室」，用作學校的「路路通巴士社交小組」和給予部分學科使用。學生鄧湋麒稱，喜歡巴士的「落車鐘」，但因平常乘車不能隨便亂按，而於巴士教室則可「大按特按」。

學生扮車長 更自信喊早晨

沈立平說，以巴士作為學習主題，學生紀律、成績有進步，他認為教學若以興趣為先，可增加學生學習動力。「路路通巴士社交小組」的負責老師祁宇沺表示，若SEN學生對「巴士」瞭如指掌，會易代入情境並與其他人交流。他舉例，讓學生扮演巴士車長，他們可自信喊出「早晨」，亦較容易與他人展開對話。視藝科主任文美婷說，學生於牆身繪畫風景時比平常更細心，每分每寸皆小心翼翼，不容差錯。