港府錯過「惠港」政策 兩地政治多摩擦

金融地產續獨大 港人未感受惠

回歸至今，何建宗形容，中港在經濟、社會上有融合，但政治上遇多番摩擦，究其原因，部分是港府未有應對或利用中央的利港措施。他以2003年《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）為例，措施令本地旅遊、餐飲、零售業界受惠，部分基層得益，然而「政府當年沒努力發展多元產業」，金融、地產業界繼續獨大，其他業界從業員未有感受到「惠港」之意，「就算中央對港有善意措施，社會沒有反思、政府沒有planning（計劃）……我們不斷錯失機會」。

籲泛民準備迎中央「邀請」

「一國」與「兩制」22年來摩擦不斷，兩者孰輕孰重，兩地人意見相左，「好多人說兩制差異大，如中央研判『兩制』有害，就會收緊」。何建宗認為，現階段「中央不是一面倒，除了『止暴制亂』，沒有明顯策略，都是按事行事」，然而「如中央突然釋出善意，泛民如何應對？」何說中聯辦2012年向民主黨伸橄欖枝、2016年人大常委會委員長張德江會見泛民……都有先例，如再有一次，何建宗問︰「泛民有沒有辦法頂住『手足』的批評和中央deal（協商）？」、「如果中聯辦邀請素人見面，見不見？」他形容現時非建制派沒有敢於「解結」的人，建議泛民黨派要「有準備」，迎接並非沒可能出現的邀請。

（Reboot Hong Kong）