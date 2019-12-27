港澳研究會何建宗：社區對話應繼續 官員傾巢聽民意

明報編輯部

「Too little, too late（太少、太晚）」，全國港澳研究會會員何建宗如此形容特區政府應對反修例風波︰「就連一些『偏藍』的朋友都說︰政府好像不太聽人說話。」政府9月舉辦「社區對話」後，行政長官林鄭月娥聲言會繼續舉辦，但3個月過去，她於本月中發帖文，稱政府部門「繼續積極籌備」下一次社區對話。「好多人期待看政府如何應對未來局勢」，何建宗說︰「縱使沒有獨立調查委員會，現在推出『檢討委員會』，也要向市民多加解釋。」

政府反應too little, too late

歷時半年的反修例風波，自11月警方圍堵理大、區選非建制派報捷後，局勢稍緩。惟運動未完全止息，更散落社區，警民衝突無預兆展開。何建宗認為，政府於現時相對平靜的局勢中，應更積極與市民對話，「示威在18區開花，你就應該在18區搞對話，任何官員都可搞」。他說國家主席習近平今年11月、反修例風波以來首次公開會見行政長官林鄭月娥時，表示要繼續做好「各界對話」和改善民生的工作，「就是希望你多做對話會」。何建宗表示，舉行社區對話不是為了「止咳」，官員要藉機會向外界展示政府虛心聆聽、有承擔處理社會事件，「好多人期待看政府如何應對」。然而他說數月來，政府反應還是「too little、too late」（太少、太晚），他一些「偏藍」的朋友也說「政府好像不太聽人說話」。

運輸及房屋局前局長張炳良曾估計政府未展開第二輪「社區對話」，是考慮到「袋中無牌」，未能回應市民訴求，特別是獨立調查委員會。「沒有獨立調查委員會，都有檢討委員會」，何建宗說，「你也要解釋一下那個委員會的職能、可以做到什麼……告訴市民︰『政府盡晒力了』」。林鄭月娥在本月赴京述職前，透過社交網站解釋，再舉辦社區對話時，須考慮發言市民會否如上次一樣被「起底」。「（被起底）應該不是最concern（關注）的吧？」何建宗說︰「社會不同光譜的人，（對政府）已經沒有耐性了。」

續行「不妥協」策略 做事空間有限

政府自9月宣布撤回修例、10月引用《緊急法》立「禁蒙面法」後，未有就反修例風波作重大舉措。何建宗說，是次政府應對示威風波的大策略，與2014年應付雨傘運動一樣，「不流血，不妥協」，故「現時形勢不是最好，但沒有出解放軍，也不是最壞」；惟於早有前設下，「政府做事空間有限」，但也「不代表不作為」。

泛民大勝改變局勢 中央「換人」增風險

「止暴」未成，社會上包括部分建制派均盼中央及早「換人」，以在9月立法會選舉前替建制派「止血」。何建宗認同，觸發風波的原班子在位至今繼續處理後事，「是不理想的」，但在泛民區選大勝奪取380多席、更多本錢左右特首選舉大局後，「個局不同了。如換特首，中央未想到成個策略，而且風險大了」。

明報記者 李以莊

（Reboot Hong Kong）