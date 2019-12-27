指東鐵出軌非因外物 機電署查人為疏忽

一列載客東鐵線列車9月17日在紅磡站附近發生事故，其中3卡車廂出軌，事件釀成8人受傷，東鐵線來往紅磡至旺角東站列車服務停頓一日。機電署昨表示，初步已排除事故由外物或惡意破壞所致，署方正展開全面調查，並已聘請本地及海外專家協助，調查工作預計於明年2月底前完成。

料2月完成 不排除執法

署長薛永恒接受商台訪問稱，調查已進入尾聲，署方調查過事故現場、出事列車、事前經過的列車車底等，都沒有發現外物，初步認為是鐵路設施有問題，相信是路軌問題導致出軌，署方正審視事件是否涉及人為疏忽或制度問題，不排除會採取紀律行動或執法。他又說，署方會用5年時間檢視各鐵路線的管理系統，會參考國際標準，檢視現行鐵路安全管理系統是否需要改善。

港鐵表示，港鐵的調查委員會預計事故後3至6個月內完成調查並向政府提交調查結果，現時調查工作仍在進行，港鐵會繼續與相關政府部門保持溝通。

田北辰：港鐵初步認為涉維修問題

立法會鐵路事宜小組委員、實政圓桌田北辰表示，據他了解，港鐵亦已排除是外物或內部員工惡意破壞，初步認為與承托路軌的枕木及維修有關。他說，若證實事件是維修有問題所致，即事故屬人為，港鐵要負責，但認為最重要是要檢視現行維修有何不足，並且改善。

事發後，港鐵車務總監劉天成曾表示，列車出軌通常有3種原因，包括路軌有外物、路軌缺損及列車設備問題，不會排除任何可能。而運輸及房屋局長陳帆於事故當日到場視察後，被問及內地網民瘋傳事故是有示威者破壞，他說「我們不會排除任何可能性」。機電署及港鐵其後證實，未有在路軌發現外物。