初企教在職者編程 畢業生九成投IT

今屆政府為推動創科發展先後已投入共千億元，惟本港正鬧「創科人才荒」，Tecky Academy正是看準這「痛點」成立。學院創辦人劉光曆大學念會計系，惟一直鍾情電腦科技，不斷自學相關知識，如編程寫手機應用程式等，他認為社會上「很多人如我的經歷」，想轉型也苦無機會，「一是再進修、讀多個學位等等，但時間長，學的理論也未必實用」。

劉光曆遂創辦Tecky Academy，並參考美國做法，推行為期15周的全日制微學位課程，8周為學習編碼課程，另外7周處理分組項目——如為其他公司或非牟利組織設計手機軟件等項目，讓學員構思方案，解決真實用家問題。課程未申請納入資歷架構，劉光曆說「證書的認受性會較其他培圳機構輸蝕」，但因課程提供實戰經驗，「靠口碑推廣」。曾俊華與劉光曆等得獎團隊在本月中「學與教博覽」分享得獎感受，今年博覽規模為歷年最大，並增設「香港設計中心 Unleash! 教育工作者論壇」、「職場學習研討會」等。