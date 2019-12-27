不認同「生不逢時」說法 稱董時代策略已「落地」 曾俊華：港創科處收成期

明報記者 高卓怡

2017年失落特首選舉，曾俊華由政界轉戰科技界︰「我對創科很有興趣」。他去年開設「薯片叔叔共創社」，首重教育議題。他認為創科成功前提是辦好教育，惟本地課程偏重「硬知識」，「恆星名、二進制……上網一撳就有資料，人腦怎敵電腦？」曾俊華反問。他認為面對人工智能時代，人類唯有強化「軟技能」：批判思考、解難能力，才可免被淘汰。

教育是創科前提 倡「下而上」改變

香港「填鴨」教育根深柢固，要將制度「由上而下」扳倒，不如「由下而上」來得快。曾俊華形容，政府如一艘航空母艦，「要180度轉身很慢」，他希望民間力量改變社會：搞比賽、做論壇，讓初創、社企等不同持份者拋出創新方案，集思廣益。共創社今年本地辦「重塑教育」挑戰賽（見另稿），曾俊華決定來年舉辦「國際版」︰「外國連森林學校都有，從原始生活學解難技巧，夠晒創新！」

讚新世代科技認識深 關心社會

投資創科，風險高、回本期長，本港今年受外圍因素及本地示威活動影響，經濟下行，創科業界嘆「生不逢時」，曾俊華卻說「我不覺得創科會沉」，「當年董生講的都是很宏觀、高端研究，如今已『落晒地』，是收成期，數碼港、科學園也培育了不少成功公司」。他認為業界不乏優秀人才，形容當代年輕人「是有史以來受教育最深、科技認識得最深一代」，更認為他們的價值觀「對社會關心都大過以前的人」。

「所以我便想用自己背景、人脈帶年輕人見世界。」曾俊華不介意做「跑道」，鼓勵商界即使經濟不景也應「給力」些，「好的公司不應只着眼眼前形勢，而是5年、10年後要哪些人才、如何培訓員工增值、轉型，迎接將來科技年代挑戰」，建議公司勿太着眼一張「沙紙」，更要看實戰，「政府不帶頭做，商界何不先行？事事靠政府，好唔貼地」。

籲商界勿只看眼前 着眼10年後挑戰

被問到政府有何角色，曾俊華說︰「政府提供一個適當環境，讓市民、企業成功地成長，做到想做的事。」記者追問成立獨立調查委員會，會否幫忙穩定局勢、提供適當環境，曾俊華笑了笑︰「唔講啦，留待更有智慧的人處理。」